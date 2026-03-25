Росія атакувала Полтавщину безпілотниками

У Миргородському районі пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про черговий удар окупантів по території області, пише «Главком».

Внаслідок падіння ворожих безпілотників у Миргородському районі зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали житлові будинки мешканців та господарчі споруди на прилеглих територіях.

Через влучання на місцях інцидентів спалахнули пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно прибули на виклики та працюють над локалізацією та ліквідацією вогню, а також усуненням інших наслідків ворожої атаки.

За попередньою інформацією від очільника області, дані про загиблих чи травмованих серед місцевого населення не надходили.

«Главком» писав, що у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети. Зафіксовано влучання шістьох ракет та 27 ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 10 локаціях. Інформація про три ворожі ракети уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю.

Крім того, у ніч на 24 березня російські терористи вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Окупанти влучили дроном в багатоквартирний будинок. Унаслідок комбінованого російського удару по місту загинула людина, ще пʼятеро постраждали.