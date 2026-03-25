Ворожий дрон зруйнував будинок на Одещині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ворожий дрон зруйнував будинок на Одещині
Внаслідок атаки виникла пожежа
фото: Одеська ОВА

Внаслідок атаки постраждала жінка

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про чергову атаку російських загарбників на південні райони області, пише «Главком».

Ввечері 24 березня ворожий безпілотник поцілив у приватний сектор, внаслідок чого один будинок повністю зруйновано та охоплено вогнем. Окрім епіцентру вибуху, пошкоджень різного ступеня зазнали ще шість сусідніх осель.

Наразі відомо про одну постраждалу жінку. За попередніми даними рятувальників, під завалами зруйнованої будівлі може перебувати ще одна особа. Пошуково-рятувальна операція триває, на місці працюють усі екстрені служби та підрозділи ДСНС.

Правоохоронні органи вже розпочали фіксацію наслідків удару як чергового воєнного злочину Росії проти цивільного населення регіону. 

Раніше повідомлялося, що ввечереі 23 березня під час чергового масованого обстрілу Одеської області російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту в Одеському районі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок вибуху травми середньої тяжкості отримали 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Наразі обоє постраждалих перебувають під наглядом лікарів, їм надають необхідну допомогу.

Як відомо, уночі 23 березня російська армія атакувала дронами Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, цивільна інфраструктура Одещини знову зазнала масованої атаки ворожих дронів. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджені дахи та вибите скління. Пошкодження зазнав також склад на території порту.

Нагадаємо, увечері 22 березня Одеська область опинилася під масованою атакою дронів. За повідомленнями, у напрямку регіону рухалося понад 20 безпілотників. Унаслідок атаки в області працювала протиповітряна оборона. Станом на пізній вечір вибухи тривали.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

