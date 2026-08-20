Масований удар по Україні: чим атакувала РФ і скільки цілей вдалося збити

Росія застосувала «Циркони», «Онікси», «Калібри» та 168 безпілотників, майже половина з яких – реактивні

У ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та 168 безпілотників. Основним напрямком удару стала Київська область. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася ще о 18:00 19 серпня. Ворог застосував по Київщині ракети, які заходять на ціль за балістичною траєкторією: «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та С-400. Запуски здійснювали з Курської, Ростовської та Брянської областей РФ.

Крім того, росіяни випустили 36 крилатих та авіаційних ракет Х-101, «Іскандер-К» і Х-59 із повітряного простору Вологодської, Курської та Бєлгородської областей. Ще вісім крилатих ракет «Калібр» запустили з Новоросійська. Також противник застосував два баражуючі боєприпаси «Бандероль».

Росія атакувала Україну й 168 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». Майже половина запущених БпЛА були реактивними. Дрони летіли з напрямків Курська, Міллерового, Орла та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також з тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського в Криму.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряна оборона збила або подавила 31 ракету Х-101, «Іскандер-К» та Х-59, усі вісім «Калібрів», два боєприпаси «Бандероль» і 145 ворожих безпілотників різних типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях. Ще на двох місцях упали уламки збитих цілей. На момент оприлюднення інформації о 9:30 атака ще тривала, у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія заздалегідь і тривалий час готувала масований удар по Україні. За його словами, ворог комбінував балістичні та крилаті ракети з безпілотниками, намагаючись завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі.

Внаслідок ударів є руйнування у Києві та Київській області, на Одещині й Чернігівщині. У столиці пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де зруйновано верхні поверхи, а також дитячу лікарню та школу. На момент заяви Зеленського було відомо про 12 загиблих у Києві та ще одну жертву в області. Близько 40 людей зазнали поранень.

Крім того, на Одещині російські безпілотники атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою, а на Чернігівщині російського удару зазнала газова інфраструктура.