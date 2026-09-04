Росіяни атакували Одесу: постраждали люди, є загиблий (фото)
На місці удару працюють усі відповідні служби
Зранку російська терористична армія атакувала Одесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.
«На цю хвилину відомо про трьох постраждалих. Їм надається необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, Лисак повідомив про загиблого внаслідок ранкової ворожої атаки.
За даними влади, в одному з районів міста пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби. Триває обстеження території та фіксація наслідків.
Також розгортається оперативний штаб для допомоги людям.
До слова, 3 вересня у Голосіївському районі Києва російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Постраждали троє людей, ще 25 мешканців евакуювали.
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