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Росіяни атакували Одесу: постраждали люди, є загиблий (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни атакували Одесу: постраждали люди, є загиблий (фото)
В одному з районів Одеси пошкоджені житлові будинки та автомобілі
колаж: glavcom.ua (фото: Сергій Лисак/Telegram)

На місці удару працюють усі відповідні служби

Зранку російська терористична армія атакувала Одесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

«На цю хвилину відомо про трьох постраждалих. Їм надається необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували Одесу: постраждали люди, є загиблий (фото) фото 1
фото: Сергій Лисак/Telegram

Зокрема, Лисак повідомив про загиблого внаслідок ранкової ворожої атаки. 

За даними влади, в одному з районів міста пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби. Триває обстеження території та фіксація наслідків.

Росіяни атакували Одесу: постраждали люди, є загиблий (фото) фото 2
фото: Сергій Лисак/Telegram

Також розгортається оперативний штаб для допомоги людям.

До слова, 3 вересня у Голосіївському районі Києва російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Постраждали троє людей, ще 25 мешканців евакуювали.

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Теги: Одеса війна

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