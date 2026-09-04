Росіяни атакували Одесу: постраждали люди, є загиблий (фото)

В одному з районів Одеси пошкоджені житлові будинки та автомобілі

На місці удару працюють усі відповідні служби

Зранку російська терористична армія атакувала Одесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

«На цю хвилину відомо про трьох постраждалих. Їм надається необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

фото: Сергій Лисак/Telegram

Зокрема, Лисак повідомив про загиблого внаслідок ранкової ворожої атаки.

За даними влади, в одному з районів міста пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби. Триває обстеження території та фіксація наслідків.

фото: Сергій Лисак/Telegram

Також розгортається оперативний штаб для допомоги людям.

До слова, 3 вересня у Голосіївському районі Києва російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Постраждали троє людей, ще 25 мешканців евакуювали.