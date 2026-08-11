Найбільший нафтохімічний комплекс РФ призупинив роботу

Об’єкт є найбільшим у Росії заводом зі зрідження нафтового газу

Російський нафтохімічний комплекс «Сібур-ЗапСибНефтехим» у Тобольську призупинив роботу на невизначений термін після атаки БпЛА 10 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Джерело видання зазначило, що об’єкт, який є найбільшим у Росії заводом зі зрідження нафтового газу, було зупинено на невизначений термін, «поки триває оцінка масштабів пошкоджень та їхніх наслідків».

Губернатор регіону Олександр Мур заявив у понеділок, що на промисловому об’єкті в Тюменській області внаслідок атаки безпілотника сталася пожежа, однак не назвав, про який саме об’єкт йдеться. Компанія «Сібур» відмовилася коментувати запит агентства.

У вівторок на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі не було виставлено на продаж жодних обсягів скрапленого газу з навантажувального пункту в Тобольську. Раніше цього року з Тобольського пункту регулярно продавалося близько 4 тис. метричних тонн технічної суміші пропану та бутану за добу.

За даними галузевих джерел, «ЗапСибНафтоХім» виробляє близько 6 млн метричних тонн LPG на рік, що становить приблизно 40% загального обсягу виробництва LPG у Росії. Учасники ринку зазначають, що близько половини LPG, виробленого на підприємстві, використовують як сировину для нафтохімічного виробництва на інтегрованому комплексі «Сібуру» в Тобольську.

Нагадаємо, 10 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території Росії «Черная Искра» уразили «ЗапСибНефтехим» у Тобольську Тюменської області. Це найбільший нафтохімічний комплекс РФ та стратегічне підприємство хімічної промисловості. Нафтохімічний комплекс у Тобольську виробляє базову сировину для широкого спектра промислової продукції, які мають застосування у оборонно-промисловому секторі.