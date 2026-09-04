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На Одещині працівник ТЦК збив дворічну дитину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Одещині працівник ТЦК збив дворічну дитину
Встановлюються повні обставини ДТП
фото: Національна поліція України

Дитина отримала тілесні ушкодження і була доправлена до лікарні

Поліцейські розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди у Подільському районі Одеської області, в якій постраждала малолітня дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Автопригода сталася сьогодні, 3 вересня, в одному з сіл Балтської громади.

На Одещині працівник ТЦК збив дворічну дитину фото 1

«Попередньо правоохоронці встановили: працівник РТЦК та СП, що проводив мобілізаційне оповіщення, наїхав на хлопчика двох з половиною років, коли той відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, і покинув місце дорожньо-транспортної пригоди. Дитина отримала тілесні ушкодження і була доправлена до лікарні», – йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили тілесні ушкодження) та ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

«Водія затримують у процесуальному порядку. Слідство триває. Встановлюються повні обставини ДТП», – додається у заяві.

До слова, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області визнав винною поліцейську у смертельній ДТП, унаслідок якої загинула шестирічна дівчинка, та призначив їй вісім років позбавлення волі. Також жінку на три роки позбавили права керувати транспортними засобами.

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Теги: Одещина ТЦК ДТП

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