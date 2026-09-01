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У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Подібний дефіцит вагонів фіксували у вересні 2021 року під час військових навчань «Захід-2021»
фото з відкритих джерел

Дефіцит вагонів також збігся в часі з військовими навчаннями білоруських сил, які триватимуть до 10 вересня

Наприкінці серпня на Білоруській залізниці виник дефіцит справних універсальних вагонів-платформ. Частину рухомого складу зарезервували для військових перевезень, через що інші вантажовідправники отримують менше вагонів або змушені чекати на їхнє надання. Восстаннє подібна ситуація виникала, під час військових навчань «Захід-2021» і подальшим повномасштабним вторгненням Росії на українську територію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спільноту залізничників Білорусі.

За даними спільноти білоруських залізничників, дефіцит платформ пов'язаний із військовими замовленнями та майбутніми перевезеннями. Такі вагони використовують передусім для транспортування військової техніки – танків, БМП, бронетранспортерів, самохідної артилерії та іншої техніки.

Ситуація привертає увагу через історичну паралель. Подібний дефіцит вагонів фіксували у вересні 2021 року під час військових навчань «Захід-2021». Тоді білоруська залізниця також обмежувала надання вагонів підприємствам, посилаючись на державні замовлення у сфері національної безпеки.

Водночас нинішня ситуація поки не свідчить про підготовку до нового масштабного вторгнення. За доступними даними, ознак перекидання російських військ у Білорусь у масштабах січня-лютого 2022 року немає. Не зафіксовано і масового накопичення військових ешелонів. Наразі йдеться саме про дефіцит платформ, пов'язаний із військовими перевезеннями.

Дефіцит також збігся в часі з військовими навчаннями білоруських сил, які триватимуть із 25 серпня до 10 вересня. Однак білоруські залізничники зазначають, що самі навчання можуть пояснити лише частину попиту на платформи, тоді як решта вагонів зарезервована для інших військових замовлень.

Військова активність Білорусі також посилюється на тлі будівництва нової військової інфраструктури поблизу кордону з Україною. У Гомельській області споруджують залізничну колію, розраховану на одночасне розміщення до 60 вагонів, а також спеціальну платформу для швидкого розвантаження колісної та гусеничної техніки.

Нинішній дефіцит вагонів справді має схожість із ситуацією 2021 року, коли білоруська залізниця також була залучена до масштабних військових перевезень. Однак наразі немає даних, які б свідчили про повторення масштабної концентрації російських сил, що передувала повномасштабному вторгненню Росії в Україну у лютому 2022 року.

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Теги: залізниця війна Білорусь

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