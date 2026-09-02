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Росія вдaрила по Одесі дронами й ракетами: є руйнування житлових будинків

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія вдaрила по Одесі дронами й ракетами: є руйнування житлових будинків
фото: ДСНС Одещини (ілюстративне)

Голова МВА Сергій Лисак: пошкоджена інфраструктура, інформація про постраждалих уточнюється

Уночі 2 вересня Росія завдала масованого удару по Одесі дронами та ракетами. Попередньо відомо про пошкодження інфраструктури та руйнування житлових будинків. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, пише «Главком»

Повітряна тривога в Одеській області тривала кілька годин і поступово розширювалася. Спочатку про загрозу застосування ударних безпілотників попередили в Одеському районі, згодом тривогу оголосили в Березівському, Подільському та Роздільнянському районах, а зрештою – на всю область. Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За даними моніторингових Telegram-каналів та Повітряних сил, що стежать за повітряною обстановкою, атака на Одесу й Одещину була комбінованою. З акваторії Чорного моря в напрямку міста зафіксували групу ударних безпілотників, а також ракети типу «бандероль», які випускали з району Кінбурнської коси. Йшлося й про можливу ракетну небезпеку з боку Криму – зокрема про загрозу застосування крилатих ракет «Циркон» і «Онікс», а також про фіксацію зльоту тактичної авіації над окупованим півостровом, що могло свідчити про підготовку до пуску керованих авіабомб по Одеській та Миколаївській областях.

Протягом ночі кілька разів фіксували підліт безпілотників і ракет безпосередньо до Одеси, а також застосування керованих авіабомб. Згодом в місті пролунала серія вибухів.

Лисак підтвердив пошкодження інфраструктури та попередньо повідомив про руйнування житлових будинків. Точні масштаби наслідків, а також інформація про можливих постраждалих наразі уточнюються.

Що відомо станом на зараз

Попередньо, внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали троє людей, серед них – одна дитина. Деталі щодо стану постраждалих уточнюються.

Місцева влада закликала мешканців Одеси та області залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня Росія вже завдавала масованого удару по Одесі – тоді також постраждала міська інфраструктура, а в місті виникли проблеми з електропостачанням.

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Теги: росія Одеса інфраструктура місцева влада влада Сергій Лисак ворог тривога

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