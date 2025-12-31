Атака на Одесу та область: влада повідомила перші наслідки

Через атаку в частині міста відсутнє електро-, водо- та теплопостачання

У ніч проти 31 грудня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Одесу та область, завдавши ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Наслідки повідомляє місцева влада, пише «Главком».

В одному з населених пунктів області внаслідок ворожої атаки спалахнули склади логістичної компанії, а також зафіксовано влучання дрона у багатоповерховий житловий будинок – без подальшого загоряння чи детонації.

«Саме зараз ворог продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками. Ціллю росіян знову є цивільна та енергетична інфраструктура», – повідомили в обласній військовій адміністрації.

За попередніми даними, інформація щодо постраждалих уточнюється. Через атаку в частині міста відсутнє електро-, водо- та теплопостачання.

«Прошу мешканців Одещини до відбою залишатися у безпечних місцях. Не наближатися до місць влучань, не знімати та не поширювати роботу ППО», – закликали в ОВА.

Атака триває, мешканців регіону просять залишатися в укриттях. Додаткова інформація буде оприлюднена згодом.

Нагадаємо, вранці 30 грудня російські дрони атакували порти Одещини. Пошкоджена портова і промислова інфраструктура.