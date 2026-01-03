Головна Світ Соціум
У столиці Венесуели прогриміли вибухи, над містом літає авіація

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Вибухи у Каракасі
Частина Каракасу лишилася без світла

Уранці 3 січня мешканці столиці Венесуели, Каракасу, почули вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву газету El Nacional.

Місцеві повідомили, що чули літаки, що летіли над ними, вибухи і звуки стрілянини.

У Каракасі видніються стовпи диму. Південний район міста, поблизу великої військової бази, залишився без електрики.

За даними Reuters, над містом також помічені американські гелікоптери Chinook.

Президент сусідньої Колумбії Густаво Петро у своїх соцмережах написав, що Каракас зараз під ракетною атакою. Він закликав Організацію Обʼєднаних Націй та Організацію Американських Держав «негайно зібратися».

«Каракас зараз під атакою. Попередьте світ: на Венесуелу напали! Вони бомбардують ракетами», – написав Петро.

Офіційної реакції Білого дому та уряду Венесуели наразі немає.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність розпочати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Як інструменти тиску, Вашингтон розглядав розширення санкцій проти Венесуели, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по суднах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

Кампанія «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на режим Ніколаса Мадуро вже принесла перші масштабні результати на морі. Дедалі більше нафтових танкерів відмовляються заходити у венесуельські порти, побоюючись примусового захоплення суден американськими військовими. Станом на початок січня 2026 року щонайменше сім великих танкерів уже змінили курс або зупинилися у відкритому морі, не наважуючись продовжувати шлях. Ситуація загострилася після того, як у грудні 2025 року сили США провели зухвалі операції в міжнародних водах.

Перше судно Skipper було затримане в середині грудня за звинуваченням у транспортуванні підсанкційної нафти. Наразі воно перебуває під вартою біля узбережжя Техасу (Галвестон), де очікується конфіскація 1,8 млн барелів сировини. Другий танкер Centuries під прапором Панами був захоплений 19 грудня. 

