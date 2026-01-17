У Сочі та Туапсе в Краснодарському краї пролунали вибухи

Влада поки не коментувала подію

У ніч на 17 січня пролунали вибухи над морем поблизу Туапсе та Сочі. За словами місцевих, перші гучні звуки в районі Туапсе пролунали близько 02:20 ночі, пише «Главком».

Загалом очевидці нарахували щонайменше сім вибухів і бачили спалахи з боку Чорного моря.

Деякі свідки зазначають, що в небі було чути характерне гудіння, схоже на звук легкого літака.

Близько 02:45 у Сочі увімкнулися сирени. За словами очевидців, щонайменше три вибухи пролунали в районі селища Лазаревське. Сирени було чути вздовж чорноморського узбережжя.

Нагадаємо, уночі 14 січня Ростовську область атакували безпілотники, що підтвердив місцевий губернатор Юрій Слюсар.

Внаслідок ударів у західній частині Ростова спалахнула пожежа на території одного з промислових об'єктів. За попередньою інформацією, були уражені резервуари нафтопродуктів на території заводу «Емпілс».