Перлина біля моря. Промовисті світлини Одеси 1980-х років, зроблені британським фотографом



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Одеса 1980-х років

Одеса, якою ви її ще не бачили

У 1982 році британський фотожурналіст Іан Беррі побував в Одесі і зняв серію фотографій про життя місцевих мешканців.

Іан Беррі (Ian Berry) народився в 1934 році в Престоні, Ланкашир. Його ім'я стало широко відомим, коли він працював в Південній Африці для Daily Mail, а потім для журналу Drum.

Беррі виявився єдиним фотографом, який документував масове вбивство в Шарпевілі в 1960 році. Його фотографії використовували в суді, щоб довести невинність жертв.

У 1964 році Беррі переїхав до Лондона і почав працювати в журналі Observer Magazine. З тих пір він подорожував по світу, знімаючи документальні фотографії, що відображають соціальну і політичну боротьбу в Китаї, Конго, Чехословаччині, Ефіопії, Ізраїлі, Ірландії, В'єтнамі та країнах колишнього Радянського Союзу.

Джерело: cameralabs.org