Рубіо закликав Китай донести до Ірану послання щодо Ормузької протоки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Рубіо: Я сподіваюся, що китайці скажуть йому те, що потрібно сказати
фото: AP

Марко Рубіо зазначив, що Пекіну вигідно зупинити Іран, оскільки Китай має експортно-орієнтовану економіку та залежить від інших країн, які купують у них

Державний секретар Марко Рубіо закликав Китай передати міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі, який перебуває з поїздкою у Пекіні, що продовження ворожнечі в Ормузькій протоці призведе до «глобальної ізоляції» Тегерана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Я сподіваюся, що китайці скажуть йому те, що потрібно сказати, а саме: те, що ви робите в протоках, призводить до вашої глобальної ізоляції. Ви тут погані. Вам не слід підривати кораблі. Вам не слід мінувати», – сказав Рубіо, звинувативши Іран у «намаганні тримати світову економіку в заручниках».

Візит Арагчі до Китаю відбувається напередодні візиту президента Дональда Трампа туди наступного тижня. З точки зору торгівлі, Рубіо стверджував, що Китай і Сполучені Штати взаємно вигідні від зупинення Ірану.

«Очевидно, що Китай має експортно-орієнтовану економіку. Це означає, що вони залежать від інших країн, які купують у них. Ну, ви не можете купувати у них, якщо не можете туди доставити товар, і ви не можете купувати у них, якщо ваша економіка руйнується через те, що робить Іран», – сказав Рубіо. «Китай зацікавлений у тому, щоб Іран припинив закривати протоки, це також шкодить Китаю».

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочинають масштабну гуманітарну місію з евакуації іноземних кораблів, що опинилися заблокованими в Ормузькій протоці через бойові дії на Близькому Сході. Проєкт під назвою «Свобода» стартує в понеділок вранці за місцевим часом. Про це пише «Главком».

За словами Дональда Трампа, до США звернулися численні країни, чиї судна є «нейтральними та невинними спостерігачами», що не мають стосунку до конфлікту. Президент США підкреслив, що екіпажі перебувають у складних умовах, а на борту закінчуються запаси їжі та предметів першої потреби.

Як відомо, для реалізації проєкту «Свобода» залучено безпрецедентну кількість ресурсів. До операції входять 15 тис. військовослужбовців, понад 100 літаків різних типів, есмінці з керованим ракетним озброєнням та широкий спектр безпілотних літальних апаратів (БпЛА) для постійного моніторингу акваторії.

Військові наголошують, що така концентрація сил необхідна для придушення будь-яких спроб перешкоджати комерційному судноплавству в одному з найнебезпечніших регіонів світу.

