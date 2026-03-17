РФ атакувала Одещину: пошкоджено енергооб'єкти та портову інфраструктуру

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Критична інфраструктура переведена на резервне живлення
фото: ДСНС Одещини

У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах

У ніч проти 17 березня російська терористична армія вдарила по півдню Одещини. Пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Постраждали території підприємств та частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих», – йдеться у повідомленні.

РФ атакувала Одещину: пошкоджено енергооб'єкти та портову інфраструктуру фото 1
фото: Олег Кіпер/Telegram

Зазначається, що у звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.

РФ атакувала Одещину: пошкоджено енергооб'єкти та портову інфраструктуру фото 2

Нагадаємо, зранку 17 березня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Кількість постраждалих збільшилась до восьми людей. Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості.

