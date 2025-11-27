Головна Світ Соціум
Дрони атакували Новокуйбишевськ (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дрони атакували Новокуйбишевськ (відео)
Очевидці повідомляють про яскраві спалахи в небі
фото: соцмережі

Офіційної інформації про наслідки нальоту поки не надходило

У ніч проти 27 листопада в небі над містом Новокуйбишевськ в Самарській області прогриміла серія вибухів. Ймовірно, уражено Новокубишевський нафтопереробний завод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки. 

Зазначається, що нібито збито кілька повітряних цілей. Як розповіли місцеві жителі, було чутно близько 10 потужних гучних звуків. Також очевидці повідомляють про яскраві спалахи в небі.

Офіційної інформації про наслідки нальоту поки не надходило.

До слова, у серпні первинну переробку нафти на російському Новокуйбишевському нафтопереробному заводі було зупинено після атаки українського безпілотника. Переробна потужність Новокуйбишевського НПЗ становить 8,3 млн тонн нафти на рік (або близько 160 тис. барелів на добу).

Як повідомлялося, у липні дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол. Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки.

