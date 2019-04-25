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    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів

    • Розсилка
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів

    Народні обранці Одеської обласної ради, районних, міських, селищних та сільських рад

    У селищі Овідіополь Одеської області в Палаці спорту ім. В.І. Дукова відбулося урочисте відкриття спартакіади серед депутатів Одеської обласної ради, районних, міських, селищних та сільських рад.

    Від Одеської обласної ради в урочистій церемонії взяв участь керуючий справами апарату обласної ради Олександр Балан.

    Обласна спартакіада є другим етапом щорічної Всеукраїнської спартакіади серед депутатів усіх рівнів. Учасники змагатимуться у 5-ти видах спорту: волейбол, міні-футбол, настільний теніс, шахи та шашки. Далі, за результатами обласних змагань буде сформована збірна команда Одеської області для участі у третьому – фінальному етапі Всеукраїнської спартакіади, що традиційно відбудеться у місті Чорноморськ Одеської області.

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    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів
    В Овідіополі пройшла спартакіада серед депутатів

    На обласні змагання приїхали 220 учасників (11 команд) з Арцизького, Білгород-Дністровського, Біляївського, Великомихайлівського, Кодимського, Лиманського, Миколаївського, Саратського, Ізмаїльського районів, Авангардівської селищної громади та Куяльницької сільської громади.

    «Проведення змагань серед депутатів всіх рівнів стало доброю традицією. На власному прикладі наші колеги доводять, що спорт займає важливе місце в житті кожної людини. Слід зазначити, що у бюджеті на 2019 рік належну увагу приділено спорту, зокрема  – в рамках обласної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки передбачено кошти на підтримку обласних організацій, фізкультурно-спортивних товариств, обласних спортивних федерацій, навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Також по всій Одещині реалізуються проекти для залучення широких верств населення до масового спорту – будуються багатофункціональні спортивні майданчики, проводиться модернізація матеріально-технічної бази існуючих спортивних об’єктів», – розповів голова обласної ради Анатолій Урбанський.

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