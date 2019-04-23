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    Жмеринчани здобули срібло на Кубку Південно-Західної залізниці з міні-футболу

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    Жмеринчани здобули срібло на Кубку Південно-Західної залізниці з міні-футболу

    12 та 19 квітня у Києві відбувся турнір з міні-футболу серед працівників дирекції Південно-Західної залізниці.

    Жмеринські залізничники гідно захистили честь нашого міста і повернулися зі столиці з нагородами і відзнаками.

    Участь у змаганнях взяли 6 команд, які представляли дирекції залізничних перевезень усієї Південно-Західної залізниці та збірна команда Фастівського мотор-вагонного депо.

    У фіналі зустрілися три найсильніші збірні: Київ, Жмеринка та Козятин. Саме у такій послідовності розподілилися місця серед команд. Жмеринчани підкорили срібло турніру, поступившись столичним гравцям. Залізничники з Козятина посіли ІІІ місце.

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    Команда «ДН-3» на чолі з капітаном Дмитром Горолем повернулася до рідного міста з Кубком, срібними медалями та дипломами. Окрім нагород, Дмитро від суддівської комісії отримав звання «Кращий гравець турніру». Вітаємо усю команду жмеринчан-залізничників, у складі якої: Дмитро Гороль (капітан), Михайло Шаркий, Артем Висідалко, Сергій Науер, Юрій Калінський, Сергій Галій, Богдан Їжакевич-Рудницький та їхнього тренера Валерія Удовенка, і зичимо нових перемог на спортивному олімпі та життєвих шляхах.

    Джерело: zhmerynka.city

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