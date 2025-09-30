Жахлива негода в Одесі: людину збило течією, підтоплені будинки, паркінги і магазини (відео)

Маршрутка з пасажирами провалилась через негоду посеред дороги

Ремонтні роботи тривають, і вночі бригади продовжать ліквідовувати наслідки негоди

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що станом на 21:20 ситуація в Одесі залишається критичною через сильні дощі та підтоплення. Вже залучено 45 одиниць техніки та понад 320 осіб для відкачування води та очищення дощоприймачів, разом з рятувальниками ДСНС, передає «Главком».

У місті затопило не лише вулиці, а й оселі мешканців. Місцеві жителі публікують відео, де видно, як вода досягає підвіконь. Також підтоплено паркінги та навіть супермаркет.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Окрім того, в Одеській області тривають рятувальні роботи, в яких залучено більше 500 працівників комунальних служб, бригад енергетиків та ДСНС. За останніми даними, підрозділи ДСНС врятували 231 особу та евакуювали 46 одиниць техніки, зокрема, три автомобілі швидкої допомоги.

Ремонтні роботи тривають, і вночі бригади продовжать ліквідовувати наслідки негоди. У регіоні очікуються нові опади, тому служби працюватимуть у посиленому режимі до повного відновлення.

За повідомленням місцевих пабліків, маршрутка з пасажирами провалилась через негоду посеред дороги.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Окрім цього стало відомо, що водолази ДСНС проводять пошуки 23-річної дівчини, яка зникла під час негоди в Одесі. За попередніми даними, її могло збити течією на одній з вулиць міста.

Раніше міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті вже зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів. Через це ціни на таксі стрімко зросли.

Нагадаємо, на Одесу обрушилася потужна злива, яка призвела до паралічу частини громадського транспорту та значного затоплення вулиць. У низці районів міста проїзд ускладнений або неможливий. Міська влада та поліція закликають водіїв бути вкрай обережними та за можливості утриматися від поїздок.