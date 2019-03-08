Поліція розшукує жінку, грошима якої в пункті обміну валют заволодів невідомий



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Кримінальна подія сталася біля пункту обміну валют

Молодик, скориставшись тим, що вона ненадовго відволіклася, схопив кошти зі стійки та втік з місця події.



Про цей випадок працівникам Таїровського відділення поліції стало відомо з відео, розміщеного у соціальній мережі.

Факт мав місце 11 лютого на проспекті Академіка Глушка в м. Одесі. Поліцією розпочато кримінальне провадження за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.





Не зважаючи на те, що з приводу вказаної події до поліції ніхто не звертався, правоохоронці провели низку заходів і встановили правопорушника. Для проведення подальших слідчих дій просимо постраждалу, або осіб, які мають відомості про неї, звернутися до Таїровського відділення поліції, або за телефонами: «102», 067 291 32 03.