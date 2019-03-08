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    Поліція розшукує жінку, грошима якої в пункті обміну валют заволодів невідомий

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    Поліція розшукує жінку, грошима якої в пункті обміну валют заволодів невідомий

    Кримінальна подія сталася біля пункту обміну валют

    Молодик, скориставшись тим, що вона ненадовго відволіклася, схопив кошти зі стійки та втік з місця події.

    Про цей випадок працівникам Таїровського відділення поліції стало відомо з відео, розміщеного у соціальній мережі.

    Факт мав місце 11 лютого на проспекті Академіка Глушка в м. Одесі. Поліцією розпочато кримінальне провадження за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

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    Не зважаючи на те, що з приводу вказаної події до поліції ніхто не звертався, правоохоронці провели низку заходів і встановили правопорушника. Для проведення подальших слідчих дій просимо постраждалу, або осіб, які мають відомості про неї, звернутися до Таїровського відділення поліції, або за телефонами: «102», 067 291 32 03.

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