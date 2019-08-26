В Одесі помітили «людину-павука»: хлопець спускався з 17-го поверху по балконах і кидався сміттям



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25 серпня, в житловому комплексі «Райдужний» невідомий спускався з 17-го поверху по балконах. Очевидці кажуть, що хлопець був в неадекватному стані

Як повідомили свідки того, молода людина, спустилась вниз дуже екстремальним способом, а потім вирішила піднятися ще раз на 17-й поверх і повторити це. При цьому хлопець кидався сміттям з балконів.

Коли приїхала поліція, він неадекватно на них зреагував і почав викрикував в їхній бік: «Ран, Вася, ран, не покинь шансу мусорам».

Щоб зловити порушника, поліцейським довелося неабияк за ним побігати. У соцмережах його прозвали людиною-павуком.

Джерело: Пушкинская.net