  1. Головна
  2. Одеса
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    В Одесі помітили «людину-павука»: хлопець спускався з 17-го поверху по балконах і кидався сміттям

    • Розсилка
    В Одесі помітили «людину-павука»: хлопець спускався з 17-го поверху по балконах і кидався сміттям

    25 серпня, в житловому комплексі «Райдужний» невідомий спускався з 17-го поверху по балконах. Очевидці кажуть, що хлопець був в неадекватному стані

    Як повідомили свідки того, молода людина, спустилась вниз дуже екстремальним способом, а потім вирішила піднятися ще раз на 17-й поверх і повторити це. При цьому хлопець кидався сміттям з балконів.

    Коли приїхала поліція, він неадекватно на них зреагував і почав викрикував в їхній бік: «Ран, Вася, ран, не покинь шансу мусорам».

    Читайте також

    Щоб зловити порушника, поліцейським довелося неабияк за ним побігати. У соцмережах його прозвали людиною-павуком.

    Джерело: Пушкинская.net

    Читайте також
    діти Одеса поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ