Одеса: біля пам’ятника Катерині ІІ зібралися комунальники та поліція (фото, відео)

Ймовірно, незабаром розпочнеться демонтаж пам’ятника Катерині ІІ

Навколо пам’ятника Катерині ІІ в Одесі зібралося багато охорони та спецмашини. Ймовірно, незабаром розпочнеться демонтаж. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

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«Здається, сьогодні будуть хороші новини з Одеси! Прямо зараз навколо памʼятника Катерині починаються якісь роботи. Все оточили, людей не пускають», – йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що робітники щось роблять з огорожею навколо пам’ятника.

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Нагадаємо, раніше Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника російські імператриці Катерині ІІ. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який раніше виступав проти знесення пам'ятника, заявив, що проголосує на сесії міськради за демонтаж пам’ятника.

6 листопада пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі місцева влада обнесла парканом. Саму скульптуру загорнули в чорний пакет.

До слова, раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».