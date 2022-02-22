Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)

Жителі міста розгорнули на площі плакати з написами: «Маріуполь – це Україна», «Росія-агресор», «Я люблю MRPL»

Жителі міста розгорнули на площі плакати з написами: «Маріуполь – це Україна», «Росія-агресор», «Я люблю MRPL»

Сотні мешканців прифронтового Маріуполя виступили на підтримку України та її цілісності

Сьогодні ввечері, 22 лютого, сотні мешканців Маріуполя цілими сім'ями вийшли на Театральну площу у центрі міста, яка була «всіяна» синьо-жовтими прапорами, пише місцевий портал pr.ua.

Крім того, жителі міста розгорнули на площі плакати з написами: «Маріуполь – це Україна», «Росія-агресор», «Я люблю MRPL».

Під час акції маріупольці хором заспівали гімн України. Таким чином, люди виступили на підтримку України та її цілісності, після визнання Російською Федерацією «незалежності» так званих ЛНР та ДНР – тимчасово окупованих територій Донбасу.

Підтримували акцію і автомобілісти, які проїжджали повз Театральну площу – водії сигналили, вітаючи людей.

На завершення акції маріупольці скандували: «Слава Україні – Героям слава!», «Маріуполь – це Україна», «Донбас – це Україна», «Україна – понад усе».

Також приєднався до акції та поспілкувався з жителями фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, у якого сьогодні ввечері у будівлі драмтеатру відбувся сольний концерт.

«Дякую за те, що ви є, і які ви щирі люди. Зрозуміло, що ми не боїмося, ми у себе вдома, і ніхто нас звідси не вижене. Слава Україні! Дякую, що ви є, ми б давно втратили цю країну, якби не ви!», – звернувся до маріупольців співак.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР». 21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.