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    Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)

    Жителі міста розгорнули на площі плакати з написами: &laquo;Маріуполь &ndash; це Україна&raquo;, &laquo;Росія-агресор&raquo;, &laquo;Я люблю MRPL&raquo; - Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)
    Жителі міста розгорнули на площі плакати з написами: «Маріуполь – це Україна», «Росія-агресор», «Я люблю MRPL»
    фото: kirill.dolimbaev / Facebook

    Сотні мешканців прифронтового Маріуполя виступили на підтримку України та її цілісності

    Сьогодні ввечері, 22 лютого, сотні мешканців Маріуполя цілими сім'ями вийшли на Театральну площу у центрі міста, яка була «всіяна» синьо-жовтими прапорами, пише місцевий портал pr.ua.

    Крім того, жителі міста розгорнули на площі плакати з написами: «Маріуполь – це Україна», «Росія-агресор», «Я люблю MRPL».

    Під час акції маріупольці хором заспівали гімн України. Таким чином, люди виступили на підтримку України та її цілісності, після визнання Російською Федерацією «незалежності» так званих ЛНР та ДНР – тимчасово окупованих територій Донбасу.

    Підтримували акцію і автомобілісти, які проїжджали повз Театральну площу – водії сигналили, вітаючи людей.

    На завершення акції маріупольці скандували: «Слава Україні – Героям слава!», «Маріуполь – це Україна», «Донбас – це Україна», «Україна – понад усе».

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    Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)
    Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)
    Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)
    Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)
    Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)
    Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)
    Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)
    Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)
    Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)
    Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)
    Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)
    Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)
    фото: kirill.dolimbaev, v-variant, pr.ua

    Також приєднався до акції та поспілкувався з жителями фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, у якого сьогодні ввечері у будівлі драмтеатру відбувся сольний концерт.

    «Дякую за те, що ви є, і які ви щирі люди. Зрозуміло, що ми не боїмося, ми у себе вдома, і ніхто нас звідси не вижене. Слава Україні! Дякую, що ви є, ми б давно втратили цю країну, якби не ви!», – звернувся до маріупольців співак.

    Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

    Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

    Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР». 21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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    Теги: Маріуполь Донбас акція Донеччина ОРДЛО Бумбокс патріотизм
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    Маріупольці і фронтмен «Бумбоксу» провели патріотичну акцію (фото)