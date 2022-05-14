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    Американські сенатори-республіканці прогулялися із Зеленським Києвом

    Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США - Американські сенатори-республіканці прогулялися із Зеленським Києвом
    Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США
    фото: president.gov.ua

    Зеленський приймав делегацію в Будинку з химерами, який знаходиться на вулиці Банковій

    Український президент Володимир Зеленський прийняв у Києві делегацію американських сенаторів на чолі з лідером республіканської меншини Мітчем Макконнеллом, які прогулялися разом із ним містом. Про це повідомляє видання Politico.

    Зазначається, що Макконнела супроводжували сенатори-однопартійці зі штатів Техас, Вайомінг та Мен.

    Сам Зеленський назвав їхній візит потужним сигналом підтримки України обома партіями, представленими у Конгресі США, а також з боку американського народу.

    Зеленський приймав делегацію в Будинку з химерами, який знаходиться на вулиці Банковій.

    На опублікованих фото видно, що американські сенатори побували і біля Адміністрації президента.

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    Американські сенатори-республіканці прогулялися із Зеленським Києвом
    Американські сенатори-республіканці прогулялися із Зеленським Києвом
    Американські сенатори-республіканці прогулялися із Зеленським Києвом
    Американські сенатори-республіканці прогулялися із Зеленським Києвом
    Американські сенатори-республіканці прогулялися із Зеленським Києвом
    Американські сенатори-республіканці прогулялися із Зеленським Києвом
    Американські сенатори-республіканці прогулялися із Зеленським Києвом
    Американські сенатори-республіканці прогулялися із Зеленським Києвом
    Американські сенатори-республіканці прогулялися із Зеленським Києвом
    Американські сенатори-республіканці прогулялися із Зеленським Києвом
    фото: president.gov.ua

    Нагадаємо, учора прокремлівський сенатор заблокував рішення про ухвалення допомоги в $40 млрд від США.

    Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України: Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку.

    Крім того, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

    Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Також сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

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    Теги: росія окупанти США війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Американські сенатори-республіканці прогулялися із Зеленським Києвом