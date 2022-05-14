Американські сенатори-республіканці прогулялися із Зеленським Києвом

Зеленський приймав делегацію в Будинку з химерами, який знаходиться на вулиці Банковій

Український президент Володимир Зеленський прийняв у Києві делегацію американських сенаторів на чолі з лідером республіканської меншини Мітчем Макконнеллом, які прогулялися разом із ним містом. Про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що Макконнела супроводжували сенатори-однопартійці зі штатів Техас, Вайомінг та Мен.

Сам Зеленський назвав їхній візит потужним сигналом підтримки України обома партіями, представленими у Конгресі США, а також з боку американського народу.

Зеленський приймав делегацію в Будинку з химерами, який знаходиться на вулиці Банковій.

На опублікованих фото видно, що американські сенатори побували і біля Адміністрації президента.

Нагадаємо, учора прокремлівський сенатор заблокував рішення про ухвалення допомоги в $40 млрд від США.

Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України: Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку.

Крім того, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Також сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

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