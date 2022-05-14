  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Китайські кораблі увійшли у води спірних японських островів

    Архіпелаг Сенкаку відійшов до Японії в 1895 році разом із Тайванем після перемоги над Китаєм - Китайські кораблі увійшли у води спірних японських островів
    Архіпелаг Сенкаку відійшов до Японії в 1895 році разом із Тайванем після перемоги над Китаєм
    фото з відкритих джерел

    Китайські кораблі півтори години пробули в територіальних водах, які Токіо вважає своїми

    Чотири кораблі берегової охорони Китаю увійшли до зони спірних островів Сенкаку, що контролюються Японією.

    Як повідомляють японські ЗМІ, берегова охорона Японії направила китайським кораблям кілька попереджень із вимогою покинути зону. Приблизно за півтори години кораблі один за одним залишили територіальні води, які Токіо вважає своїми.

    Сенкаку – безлюдний архіпелаг у Східно-Китайському морі, приблизно за 170 кілометрів на північний схід від Тайваню. Острови відносяться до японської префектури Окінава, але на території претендують континентальний Китай та Тайвань.

    Архіпелаг відійшов до Японії в 1895 році разом із Тайванем після перемоги над Китаєм. Після Другої світової війни острови перейшли під контроль США, а потім були передані Японії. Токіо відмовився від прав на Тайвань, тому Пекін вважає, що Японія має повернути Китаю Сенкаку.

    Після масштабного військового вторгнення Росії на територію України США, країни Заходу та Японія стали висловлювати побоювання, що Китай застосує російський сценарій для врегулювання суперечок із Тайванем. Острів оголосив про відокремлення від Китаю у 1949 році під час громадянської війни. Пекін незалежність острова не визнає і вважає його провінцією. Адміністративний статус регіону не врегульовано.

    Японська префектура Окінава на цьому фоні заявляла, що побоюється бути втягнутою у можливий територіальний конфлікт Китаю з Тайванем.

    Як повідомлялося, китайська влада не зацікавлена у розв’язанні Третьої світової війни і виступає на підтримку врегулювання конфлікту в Україні дипломатичним шляхом.

    Нещодавно Китай запустив новий залізничний маршрут в обхід Росії.

    Читайте також: Китай та Індія використовуватимуть Росію для своїх цілей

    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: росія Японія війна Китай Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Китайські кораблі увійшли у води спірних японських островів