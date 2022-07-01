Супермаркет затопив крейсер «Москва» (фото)

Магазин порадував покупців оригінальною інсталяцією

Мережа супермаркетів «Сільпо» показала чудовий приклад маркетингу, який нагадує про затоплення українськими військовими флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера «Москва. Відповідне фото поширюють користувачі соцмереж.

Як видно на знімку, торговий зал одного з магазинів прикрасив акваріум зі зменшеною копією крейсера «Москва» на дні.

Акваріум у Сільпо

Бортовий номер крейсера «Москва» – 121

Українці оцінили таку рекламну акцію та відреагували жартами. Хтось жартує, що у акваріумі бракує солдатиків, а хтось задумався над тим, щоб придбати акваріум та відтворити цей «шедевр» у себе вдома.

Нагадаємо, українські військові завдали удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

У командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».

Українська розвідка раніше повідомляла, що російські спецслужби примушують родини моряків з крейсера «Москва» замовчувати інформацію про своїх загиблих родичів. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.

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