5 видів клінінгових послуг які полегшать ваше життя



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Чому громадяни звертаються до клінінгових компаній?

Обставини коли людина потребує допомоги клінерів у кожного свої. Одні замовляють послугу клінінгу тому що немає часу на самостійне прибирання. Інші звертаються до клінінгових послуг за відсутності здоров'я.

У всіх випадках клінінгова компанія може вирішити питання наведення порядку в домівках та на прилеглих територіях, швидко і в зручний для вас час.

Радимо ознайомитись з п'ятьма послугами клінінгу, які звільнять вас від нудного процесу прибирання.

Підтримуюче прибирання оселі. Миття та чищення побутової та санітарної техніки. Прибирання після ремонтних робіт. Генеральне прибирання після заходів. Хімічне чищення килимів, ковроліну та м'яких меблів.

Всі ці п'ять послуг значно полегшать ваше життя. А у звільнений час ви зможете більше приділяти уваги сім'ї та друзям. Роздивимось детальніше кожну з них.

Підтримуюче прибирання в квартирі

Ця послуга може надаватися як одноразово так і на регулярній основі. В процесі такого прибирання професійні клінінґери протирають всі наявні електроаксесуари (вимикачі, розетки, світильники тощо). Проводять чищення килимів, ковроліну та м'яких меблів за допомогою пилососа. Виконують вологе прибирання всіх горизонтальних поверхонь включаючи підлогу.

Зокрема на кухні, клінінґери миють побутову техніку та місце для миття посуду. У ванній кімнаті відбувається дезінфекція санітарної техніки. Загалом, залежно від площі приміщень, підтримуюче прибирання займає приблизно дві години.

Миття та чищення побутової та санітарної техніки

До цієї послуги можна звертатися регулярно або періодично. Працівники клінінгової компанії за допомогою спеціальних засобів очистять всю наявну в будинку побутову та санітарну техніку. Привабливість цієї послуги полягає в тому, що можна замовляти чищення окремих одиниць техніки. Чищення одного предмету побутової або санітарної техніки триває від тридцяти хвилин й довше.

Прибирання після ремонтних робіт

Одна з наймасштабніших послуг – це прибирання після ремонтних робіт. Зазвичай в таких випадках працює команда з декількох працівників. До цієї послуги входить вивезення великогабаритного сміття. Протирання стін, стелі та підлоги. Миття та чищення всіх наявних горизонтальних і вертикальних поверхонь. Усунення стійких плям, наприклад від фарби.

У кожної клінінгової компанії свій чіткий перелік робіт які входять до цієї послуги. Але загальна суть залишається незмінною, тотальне прибирання ввіреній території.

Генеральне прибирання після заходів

Робота в рамках цієї послуги дуже схожа на попередній вид. Але відмінність між ними двома все ж таки є. В процесі генерального прибирання, клінінґери приділяють особливу увагу кожному з приміщень будинку.

Відбудеться ретельне очищення та миття всіх предметів техніки в квартирі. Вимиється підлога, вікна, дзеркала та інші скляні, металеві, дерев'яні та пластикові предмети побуту. Залежно від площі будинку, генеральне прибирання може займати приблизно 4-5 годин.

Хімічне чищення килимів, ковроліну та м'яких меблів

Досить специфічний вид послуги, але не менш популярний та важливий в житті людини. Будь-який матеріал досить швидко накопичує пил всередині. Якщо не робити періодичне чищення килимів та м'яких меблів, з'являється великий ризик появи алергічної реакції. Пилові кліщі можуть бути збудниками багатьох захворювань дихальної системи.

Навіщо наражати себе й близьких до небезпеки, коли можна скористатися послугами хімічного чищення. Навіть більше, крім стовідсоткового усунення пилу з м'яких елементів інтер'єру, хімічне чищення відмінно впорається з застарілими плямами різного походження. Період виконання робіт в рамках цієї послуги обговорюється окремо з кожним клієнтом.

Звільняйте свій розум та тіло від побутових проблем за допомогою клінінгової компанії. А натомість отримуйте задоволення від життя, займаючись тільки улюбленими справами.