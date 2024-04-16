Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?

Як обрати цукерки для букета?

Шукаєте приємний і небанальний подарунок для близької людини або колеи? Перше, що спадає на думку – це букет квітів та коробка цукерок. А можна поєднати обидві ідеї, зробивши своїми руками ексклюзивний букет з цукерок – адже це тренд, що сьогодні набуває шаленої популярності. Якщо для виготовлення такого шедевру купити цукерки торгової марки «Пригощайся», ваша композиція точно не залишить байдужим отримувача, подарує найкращі емоції та величезне гастрономічне задоволення.

Як обрати цукерки для букета?

Сьогодні, разом з власними дітьми ви можете втілити цю ідею та виготовити букет з цукерок своїми руками – в подарунок вчительці, бабусі, подружці – кому завгодно!

В каталозі інтернет-магазину «Пригощайся» ви завжди знайдете різноманітний асортимент кондитерських виробів – з оригінальними начинками, на будь-який смак. Ви можете замовити їх онлайн або придбати у фірмових магазинах виробника. Отже, ви можете формувати ваш надзвичайний букет:

з шоколадних батончиків та плиток;

з великих цукерок, що можна купити поштучно;

з натурального якісного зефіру або маршмелоу;

з льодяників та чупа-чупсів;

з різноманітного драже.

Проте візьміть до уваги таку пораду: порахувавши необхідну кількість цукерок, замовляйте з запасом, адже в процесі створення вашого шедевра, перші «квіточки» можуть вийти дещо недосконалими, а ви з величезним задоволенням зможете «утилізувати» такий брак – з чаєм або кавою!

Як зробити солодкий букет з цукерками від «Пригощайся»?

Звісно, в мережі ви знайдете безліч рекомендацій. Бажаєте виготовити вишуканий букет троянд-цукерок? Підготуйте:

необхідну кількість цукерок – як домовились, з запасом;

аркуш рожевого та зеленого гофрованого паперу;

клейку стрічку;

шпажки або пластикові палички – це будуть стебла «квітів».

Окрім цього, подбайте про ножиці для нарізання паперу.

Перш за все, підготуйте паперові «пелюстки» різного розміру. Основний «бутон» формуйте, загорнувши не надто велику цукерку в рожеву прямокутну заготовку розміром 40 × 60 мм. Зафіксуйте ваш бутон на паличку або довгу шпажку – нитками, скотчем або клейовим пістолетом. Поступово оточуйте ваш бутон з цукеркою всередині додатковими пелюстками, загинаючи край назовні, як у справжньої квітки. З зеленого паперу зробіть листочки – вони мають оточувати низ вашої троянди.

Готовий букет можна загорнути в спеціальний папір та перев’язати стрічкою, розмістити у спеціальній коробці або кошику. Ми впевнені – ваш подарунок матиме шалений успіх та надовго залишиться у пам’яті.