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Військовий виш знайшов заміну соратнику Шарія: хто очолив кафедру журналістики

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Військовий виш знайшов заміну соратнику Шарія: хто очолив кафедру журналістики
Череватий майже два роки служив у ЗСУ під керівництвом Сирського – був його заступником зі стратегічних комунікацій
фото: Serhii Cherevatyi/Facebook

Сергій Череватий із 2006 року викладав у військовому інституті КНУ і згодом зустрічав своїх колишніх курсантів на Бахмутському напрямку

Кафедру військової журналістики Військового інституту КНУ ім. Шевченка замість звільненого соратника підозрюваного в держзраді блогера Анатолія Шарія Геннадія Ніколайчука очолив полковник Сергій Череватий. Про це у себе в Facebook повідомив Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ)

«Сергій Череватий – кандидат політичних наук. Від початку повномасштабного вторгнення організував у Києві за сприяння Командування Сухопутних військ України Інформаційний штаб, метою якого стало об’єднання суспільства для боротьби з окупантами. Відтак майже два роки служив під безпосереднім керівництвом нинішнього Головнокомандувача ЗСУ, а тоді – Командувача оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» Олександра Сирського: був його заступником зі стратегічних комунікацій. З січня 2024 року Сергій Володимирович – член секретаріату Національної спілки журналістів України», – розповів Томіленко.

У коментарі НСЖУ Сергій Череватий наголосив, що військовий інститут КНУ для нього є рідним, оскільки він там викладав із 2006 року спочатку по сумісництву, а потім – і на повну ставку. «Багатьох курсантів, яких я навчав, згодом зустрічав уже як офіцерів під Пісками, на Бахмутському напрямку», – додав полковник.

Новий очільник кафедри журналістики зазначив, що його головне завдання на новій посаді – узагальнити досвід, набутий під час війни. Разом із іншими офіцерами інформаційної боротьби він працював у військово-інформаційній сфері спочатку під час Київської операції, згодом – на Східному фронті під час Харківського контрнаступу, Бахмутської битви та інших кампаній. Сергій Череватий особисто знайомий із багатьма офіцерами, вивчав сильні й слабкі сторони їхньої підготовки. Тож тепер, спираючись також на більш ніж 30-річний досвід роботи у військовій журналістиці, планує імплементувати свої знання і вміння в нових навчальних програмах.

«У мене була розмова з командувачем Сухопутних військ генерал-лейтенантом Олександром Павлюком. Це дуже сучасний генерал, який як ніхто інший розуміє значення інформаційної складової війни. Під час нашої розмови я розповів про своє бачення підготовки військових журналістів, і більшість цих ідей він підтримав, зі свого боку доповнивши їх», – сказав Череватий.

Полковник додав, що планує залучати досвід експертів та представників керівних органів Національної спілки журналістів України.

«Будемо інтегрувати цей досвід для підготовки потужних фахівців – усебічно обізнаних із теоретичного погляду та готових переймати досвід старших колег. Такі фахівці, прийшовши у війська, зможуть свій багаж знань одразу використовувати на практиці», – наголосив новий начальник кафедри військової журналістики.

«Провідні цивільні журналісти, які виїжджають у відрядження на Бахмутський напрямок, відзначають відкритість і високу ефективність пресслужб з’єднань у складі оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця», які курирував Сергій Череватий. Національна спілка журналістів України вітає Сергія Череватого з призначенням і чекає на плідну співпрацю у сфері журналістики», – підкреслив Томіленко.

Нагадаємо, екскандидат у депутати від партії підозрюваного в держзраді блогера Анатолія Шарія Геннадій Ніколайчук, який наприкінці 2023-го був призначений начальником кафедри журналістики у Військовому інституті Київського національного університету ім. Шевченка (ВІКНУ), більше не очолює цю кафедру

Як повідомляється, Ніколайчука зняли з посади «під тиском публічності». Крім того, на попередню посаду, а саме начальника відділу проблем масової комунікації науково-дослідного центру ВІКНУ, Ніколайчук не може повернутися, оскільки цю вакансію вже обійняв інший офіцер.

До слова, у липні 2023 року Служба безпеки України повідомила нову підозру блогеру Анатолію Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити підставні відео з допитів українських полонених. Як повідомляють в Офісі генпрокурора, з 2019 року Анатолій Шарій фактично проживає в Іспанії, звідки «організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту».

Теги: полковник Национальный союз журналистов Украины Анатолій Шарій університет

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