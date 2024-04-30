Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету

Росіяни під час атаки на Одесу вбили проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв

Унаслідок ворожого удару росії по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв

Унаслідок удару росіян по Одесі 29 квітня загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Інформацію підтвердила пресслужба університету в Facebook.

«29 квітня 2024 року сталась страшна трагедія в Одесі внаслідок ворожої атаки на місто. Внаслідок цього перестало битися серце нашого колеги, проректора з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності Бориса Володимировича Васильєва. У нашій пам’яті він завжди залишиться порядною, доброю та надійною людиною, з ширим серцем та посмішкою», – йдеться у повідомленні університету.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. Внаслідок атаки РФ є поранені та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Станом на 21:00 кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік. За уточненою інформацією постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та п'яти років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані.

Внаслідок російського обстрілу горів Палац студентів Одеської юридичної академії також відомий в як «Замок Гаррі Поттера». Також росіяни поранили екснардепа Сергія Ківалова.

Згодом стало відомо, що унаслідок ракетного удару по набережній Одеси 29 квітня загинуло вже п'ятеро людей. У лікарні помер чоловік 1960 року народження.