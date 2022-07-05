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    Пресрелізи

    Фонд «Коло» та телеканал «Прямий» проведуть благодійну лотерею

    Проскануйте QR-код та зробіть благодійний внесок - Фонд «Коло» та телеканал «Прямий» проведуть благодійну лотерею
    Проскануйте QR-код та зробіть благодійний внесок
    зображення: БФ «Коло»

    Мета лотереї ‒ зібрати кошти для мобільної евакуації поранених

    Вивезти пораненого з «нуля» ‒ лотерея.

    Врятувати та зберегти його життя ‒ лотерея.

    Вціліти у містах під постійними хаотичними та непрогнозованими обстрілами ‒ також лотерея.

    Ми прагнемо збільшити шанси на отримання своєчасної допомоги для наших героїв. Долучайтесь до безпрограшної лотереї, де Джекпот ‒ то врятовані життя!

    Мета благодійної лотереї ‒ зібрати кошти для мобільної евакуації поранених.

    Щобудня з 7 по 19 липня у прямому ефірі о 13:55 рандомним способом відбуватимуться розіграші призів серед тих, хто зробив благодійний внесок на підтримку проєкту «МОБІЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ ПОРАНЕНИХ». Супер-приз – гітару Фоми, лідера гурту «Мандри» ‒ буде розіграно 19 липня.

    Щоб збільшити свої шанси на призи і збільшити свою участь в допомозі, кожен може надсилати благодійний внесок від 201 гривні стільки разів, скільки йому дозволяє сьогоднішнє матеріальне становище. Усі внески беруть участь в усіх розіграшах.

    Виграш будь-якого призу не виключає щасливця із подальших розіграшів. А тим більше з боротьби за Супер-приз.

    Лотерея є благодійною, усі зібрані кошти будуть використані для допомоги в евакуації поранених.

    «Призовий фонд»:

    • Супер-приз – гітара Фоми, лідера гурту «Мандри»
    • футболка «Рускій корабль іді на х.й»
    • блок марок «Рускій корабль – ВСЬО»
    • добірка книжок Доржа Бату із автографом
    • фірмові окуляри від гурту OT VINTA
    • унікальна ручка, вирізьблена із дуба, якому 2800 років
    • книжки від видавництв ФОЛІО, «Зелений пес», «Абабагаламага», ArtHuss

    Умови участі:

    1. просканувати QR-код або перейти за посиланням https://secure.wayforpay.com/payment/sf638d387cef8
    2. здійснити благодійний внесок від 201 гривні або 7 євро чи доларів
    3. ви автоматично стаєте учасником усіх розіграшів

    Підтримуймо і допомагаймо рятувати наших героїв!

    Теги: росія окупанти війна Україна благодійність лотерея окупація евакуація #stoprussia
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    Фонд «Коло» та телеканал «Прямий» проведуть благодійну лотерею