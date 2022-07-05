Фонд «Коло» та телеканал «Прямий» проведуть благодійну лотерею
Мета лотереї ‒ зібрати кошти для мобільної евакуації поранених
Вивезти пораненого з «нуля» ‒ лотерея.
Врятувати та зберегти його життя ‒ лотерея.
Вціліти у містах під постійними хаотичними та непрогнозованими обстрілами ‒ також лотерея.
Ми прагнемо збільшити шанси на отримання своєчасної допомоги для наших героїв. Долучайтесь до безпрограшної лотереї, де Джекпот ‒ то врятовані життя!
Мета благодійної лотереї ‒ зібрати кошти для мобільної евакуації поранених.
Щобудня з 7 по 19 липня у прямому ефірі о 13:55 рандомним способом відбуватимуться розіграші призів серед тих, хто зробив благодійний внесок на підтримку проєкту «МОБІЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ ПОРАНЕНИХ». Супер-приз – гітару Фоми, лідера гурту «Мандри» ‒ буде розіграно 19 липня.
Щоб збільшити свої шанси на призи і збільшити свою участь в допомозі, кожен може надсилати благодійний внесок від 201 гривні стільки разів, скільки йому дозволяє сьогоднішнє матеріальне становище. Усі внески беруть участь в усіх розіграшах.
Виграш будь-якого призу не виключає щасливця із подальших розіграшів. А тим більше з боротьби за Супер-приз.
Лотерея є благодійною, усі зібрані кошти будуть використані для допомоги в евакуації поранених.
«Призовий фонд»:
- Супер-приз – гітара Фоми, лідера гурту «Мандри»
- футболка «Рускій корабль іді на х.й»
- блок марок «Рускій корабль – ВСЬО»
- добірка книжок Доржа Бату із автографом
- фірмові окуляри від гурту OT VINTA
- унікальна ручка, вирізьблена із дуба, якому 2800 років
- книжки від видавництв ФОЛІО, «Зелений пес», «Абабагаламага», ArtHuss
Умови участі:
- просканувати QR-код або перейти за посиланням https://secure.wayforpay.com/payment/sf638d387cef8
- здійснити благодійний внесок від 201 гривні або 7 євро чи доларів
- ви автоматично стаєте учасником усіх розіграшів
Підтримуймо і допомагаймо рятувати наших героїв!