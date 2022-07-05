Фонд «Коло» та телеканал «Прямий» проведуть благодійну лотерею

Мета лотереї ‒ зібрати кошти для мобільної евакуації поранених

Вивезти пораненого з «нуля» ‒ лотерея.

Врятувати та зберегти його життя ‒ лотерея.

Вціліти у містах під постійними хаотичними та непрогнозованими обстрілами ‒ також лотерея.

Ми прагнемо збільшити шанси на отримання своєчасної допомоги для наших героїв. Долучайтесь до безпрограшної лотереї, де Джекпот ‒ то врятовані життя!

Мета благодійної лотереї ‒ зібрати кошти для мобільної евакуації поранених.

Щобудня з 7 по 19 липня у прямому ефірі о 13:55 рандомним способом відбуватимуться розіграші призів серед тих, хто зробив благодійний внесок на підтримку проєкту «МОБІЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ ПОРАНЕНИХ». Супер-приз – гітару Фоми, лідера гурту «Мандри» ‒ буде розіграно 19 липня.

Щоб збільшити свої шанси на призи і збільшити свою участь в допомозі, кожен може надсилати благодійний внесок від 201 гривні стільки разів, скільки йому дозволяє сьогоднішнє матеріальне становище. Усі внески беруть участь в усіх розіграшах.

Виграш будь-якого призу не виключає щасливця із подальших розіграшів. А тим більше з боротьби за Супер-приз.

Лотерея є благодійною, усі зібрані кошти будуть використані для допомоги в евакуації поранених.

«Призовий фонд»:

Супер-приз – гітара Фоми, лідера гурту «Мандри »

» футболка «Рускій корабль іді на х.й»

блок марок «Рускій корабль – ВСЬО»

добірка книжок Доржа Бату із автографом

фірмові окуляри від гурту OT VINTA

унікальна ручка, вирізьблена із дуба, якому 2800 років

книжки від видавництв ФОЛІО, «Зелений пес», «Абабагаламага», ArtHuss

Умови участі:

просканувати QR-код або перейти за посиланням https://secure.wayforpay.com/payment/sf638d387cef8 здійснити благодійний внесок від 201 гривні або 7 євро чи доларів ви автоматично стаєте учасником усіх розіграшів

Підтримуймо і допомагаймо рятувати наших героїв!