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Орбан вже привітав проросійську партію з перемогою на виборах у Грузії

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Орбан вже привітав проросійську партію з перемогою на виборах у Грузії
Орбан привітав проросійську партію із перемогою на виборах в Грузії
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Угорщини висловив підтримку проросійським депутатам Грузії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан до оголошення результатів привітав проросійську партію «Грузинська мрія» з перемогою в парламентських виборах.

«Вітаємо прем’єр-міністра Іраклі Гарібашвілі і партію «Грузинська мрія» з переконливою перемогою на сьогоднішніх парламентських виборах. Люди Грузії знають, що краще для їхньої країни, і зробили свій голос сьогодні!» – написав він.

Однак в коментарях користувачі засудили прем’єра й звинуватили в проросійській діяльності.

Нагадаємо, що ЦВК Грузії оголосила попередні результати виборів, лідирує проросійська партія, але ще не всі голоси підраховано, зокрема із закордонних дільниць.

До слова, прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе, який представляє правлячу проросійську партію «Грузинська мрія», проголосував на дільниці у тбіліському районі Ваке. Він заявив, що «це не просто вибори, а референдум» і, не чекаючи на підсумки виборів, заздалегідь оголосив про поразку опозиції.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.

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Теги: соцопитування міністр вибори референдум партії Віктор Орбан Саломе Зурабішвілі

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