Україна домовилася про купівлю американського енергообладнання для «Нафтогазу»

Ростислав Вонс
фото: Юлія Свириденко

Обладнання США дозволить відновити зруйновані російськими атаками об’єкти газовидобутку

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем. Ключовими темами стало розширення фінансової співпраці в енергетиці, логістиці та інших стратегічних сферах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.

Сторони домовилися запустити механізм фінансування закупівлі американського енергетичного обладнання для «Нафтогазу» на $300 млн. Це дозволить відновити зруйновані російськими атаками об’єкти газовидобутку. Також посадовці говорили про програму з модернізації енергетичного сектору обсягом понад $1 млрд.

Крім того, йшлося про можливість створення механізму підтримки постачання американського скрапленого газу (LNG) до України на умовах фінансування, зіставних із ринковими умовами Єврозони.

«Для проходження найскладнішого опалювального сезону 2025-2026 державний «Нафтогаз» імпортував рекордні для країни 900 млн кубометрів американського LNG. Україна зацікавлена у збільшенні обсягів закупівлі американського газу і поглибленні співпраці з американськими фінансовими інституціями в цьому напрямку», – додала глава уряду.

Також Свириденко та Йованович обговорили формати фінансування закупівлі локомотивів для «Укрзалізниці» для першочергових потреб, зокрема відновлення рухомого складу, понад 300 одиниць якого було пошкоджено або знищено внаслідок російських атак.

Раніше повідомлялося, що з 2025 року «Нафтогаз» придбав близько 1 млрд кубометрів американського скрапленого газу. Наразі триває робота над збільшення закупівель.

Нагадаємо, Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, сформувавши базовий сценарій накопичення природного газу в підземних сховищах. Згідно з базовим сценарієм, до початку опалювального сезону в підземних сховищах газу планується накопичити 14,6 млрд кубометрів.

До слова, Україна та Болгарія домовилися про розвиток «Вертикального газового коридору» для посилення енергетичної безпеки країн Південно-Східної Європи та збільшення обсягів транспортування природного газу.

