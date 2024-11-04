Вибори у Грузії. Опозиціонерка пояснила, чому проросійська партія перемогла

«Іванішвілі не зміниться – це остаточно». Деканоїдзе закликає Захід ввести санкції проти проросійського олігарха

Хатія Деканоїдзе: Треба вводити санкції не проти грузинського народу, а проти безпосередньо Іванішвілі

Грузинська влада купувала голоси, забирала посвідчення осіб у багатьох людей та проводила маніпуляції з електронними машинами для голосування, аби «Грузинська мрія» на виборах здобула більшість. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила екскерівниця Національної поліції України та представниця опозиційної партії «Єдність – Національний рахунок» Хатія Деканоїдзе.

За її словами, дуже багато людей мають зарплату з бюджету, «сидять» на різних соціальних програмах, тобто це частина тих, хто завжди голосує за владу.

«Влада купляла голоси, забирала посвідчення осіб у багатьох людей, проводила маніпуляції з електронними машинами для голосування. Ця схема була повномасштабною, бо Іванішвілі думає, що, якщо втратить владу, то на цьому для нього – все», – наголосила Деканоїдзе.

Політикиня переконана, що дуже важливо, аби західні партнери зрозуміли, що треба вводити санкції не проти грузинського народу, а проти безпосередньо Іванішвілі. Необхідно просто сказати: люди, які не хочуть бачити Грузію в ЄС, не мають подорожувати до Парижа та Нью-Йорка, підсумувала Хатія Деканоїдзе.

Нагадаємо, у Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу «Грузинської мрії» у парламентських виборах. Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці.

До слова, ввечері 29 жовтня грузинські студенти протестним маршем вирушили до будівлі парламенту в Тбілісі. Вони виступають проти підсумків виборів 26 жовтня.

Сьогодні ввечері, 4 листопада, у Тбілісі проходить друга акція протесту проти результатів парламентських виборів. Це покаже всьому світу, що громадяни Грузії не визнають легітимність «Грузинської мрії».