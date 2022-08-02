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#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду

Христина Жиренко
Сьогодні, 13:42 glavcom.ua
#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
Нині в українській армії є люди різних професій, а не лише кадрові військові
малюнок: Микита Титов

Проєкт про людей, які наближають перемогу

Український ветеранський фонд спільно з художником Нікітою Тітовим запускає медіапроєкт #позивнийУкраїна. У його рамках організатори планують показати і розказати суспільству історії тих, хто стоїть на захисті України.

Нині в українській армії є люди різних професій, а не лише кадрові військові. Чоловіки та жінки, які ще вчора були вчителями, водіями, програмістами, сьогодні боронять Україну у складі Збройних сил.

«Серію зображень ми хочемо присвятити Дню Незалежності. Сьогодні сотні тисяч людей виборюють незалежність на фронті. Хтось п’ять місяців, хтось тиждень, хтось дев’ятий рік. Всі вони лишили своє звичне життя і прийняли військову присягу. Наше суспільство і світова спільнота має знати історію наших захисників і захисниць. Кожна їхня маленька історія – є частиною великої історії, яка пишеться сьогодні», – говорять організатори.

На сторінках Українського ветеранського фонду будуть публікувати тематичні малюнки Нікіти Тітова з різними професіями людей цивільного життя. Кожен і кожна може впізнати у них себе, свого сусіда, однокласницю чи баристу з улюбленої кав’ярні.

«Українські захисники й захисниці – це не лише професійні військові, а звичайні люди різних професій, які одягли військову форму, бо стоять за свою землю і за світові цінності. Ми покажемо серію зображень з історіями наших бійців, які увесь світ може приміряти на себе. Зрозуміти, як це, коли ще вчора ви були баристою, водієм маршрутки, активістом чи бізнесвумен, а сьогодні розбираєтеся, як працює байрактар», – додає виконавча дирекоторка фонду Наталія Калмикова.

Організатори закликають долучатися до проєкту і, використовуючи хештег #позивнийУкраїна публікувати власні історії чи розповіді про своїх близьких, друзів, колег по роботі, які пішли захищати Україну у складі Збройних Сил.

Проєкт про людей, які наближають перемогу. А поки військові творять історію сьогодні, Український ветеранський фонд турбується про їхнє завтра.

Посприяти проєктам для ветеранів, які створює УВФ:

Український ветеранський фонд

ЄДРПОУ 44565396

МФО 820172

UA388201720313231001301022947 в Державна казначейська служба України м. Київ

Теги: ЗСУ армія благодійність ветеран

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