«Правила виживання»: на «Інтері» розкажуть як вибрати якісні сосиски



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Що насправді входить до складу молочних сосисок? Чому одні розігріваються без проблем, а інші в процесі приготування збільшуються майже вдвічі?

У неділю, 5 травня, о 20:30 на «Інтері» вийде новий спецвипуск ток-шоу «Правила виживання». У цій програмі глядачі дізнаються, на що звертати увагу при виборі сосисок і чому цей продукт не варто включати в раціон дитячого харчування.

Сосиски - улюблена їжа всіх, хто хоче швидко, смачно і ситно перекусити. Але чи завжди корисний такий перекус, особливо дітям? Багато що залежить від якості продукту і способу його приготування. За допомогою сучасних технологій, використовуючи всілякі добавки і замінники, недобросовісні виробники без особливих зусиль можуть обдурити покупців.

Що насправді входить до складу молочних сосисок? Чому одні розігріваються без проблем, а інші в процесі приготування збільшуються майже вдвічі? У чому різниця між звичайними молочними сосисками і дитячими? Чим насправді ми годуємо своїх дітей?

«Згідно з класичною рецептурою, молочна сосиска повинна складатися з яловичини, свинини і сухого натурального молока, - розповідає експерт Юрій Павлюченко, доцент кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів. - Однак в більшості випадків замість якісної сосиски ми купуємо фальсифікат, в якому виробники замінюють сухе молоко сироваткою, борошном, манкою або вареним рисом, а м'ясо - продуктами механічної обвалки, одержуваними з кісток, шкурок, жил і тому подібного. І додають синтетичні загусники, ароматизатори, барвники, підсилювачі смаку. Щоб зменшити собівартість продукції і отримати прибуток, технолог може зробити смачну сосиску і зовсім без м'яса. Правда, такий продукт не принесе користі нашому здоров'ю. Пам'ятайте: якісна сосиска має світло-рожевий або світло-бежевий колір, а при варінні не втрачає форму і не забарвлює воду. Якщо її кинути в воду, вона повинна потонути».

Як повинна виглядати свіжа і якісна молочна сосиска? Що повинно бути в її складі? Чим можуть бути небезпечні для здоров'я хімічні домішки в складі сосисок? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Правил виживання»: ведуча і автор сюжетів програми Віра Борсук; виконавчий директор громадської організації «Союз споживачів України» Максим Несміянов; директор Центру незалежних споживчих експертиз Валентин Безрукий; мікробіолог Оксана Вольська; лікар-педіатр Ганна Горбань; доцент кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Юрій Павлюченко; адвокат Вадим Прокопенко.

У студії ток-шоу «Правила виживання» своїм досвідом поділиться зоряний експерт випуску - радіоведуча Анна Свиридова.

«Сосиски - не самий корисний продукт, але це смачно, і іноді хочеться урізноманітнити своє харчування, - вважає радіоведуча Анна Свиридова. - Головне - навчитися відрізняти якісне від неякісного, щоб зробити своє життя безпечнішим. Я - за відповідальне споживання. Програма «Правила виживання» потрібна, перш за все, для того, щоб підвищити рівень свідомості споживачів. Почніть з себе: не купуйте неякісний товар, цікавтеся його складом, задавайте питання продавцю. Краще не купити продукт, чим нагодувати сім'ю товаром низької якості».

Дивіться спецвипуск ток-шоу «Правила виживання» цієї неділі, 5 травня, о 20:30.