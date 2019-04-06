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    Відсвяткуйте всесвітній День рок-н-ролу разом з гуртом «Руки’В Брюки»

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    &laquo;Руки&rsquo;В Брюки&raquo; - Відсвяткуйте всесвітній День рок-н-ролу разом з гуртом «Руки’В Брюки»
    «Руки’В Брюки»

    Концерти «Руки’В Брюки» – це завжди весело та дуже танцювально

    Caribbean Club Concert Hall запрошує відсвяткувати всесвітній День рок-н-ролу.

    14 квітня гурт «Руки’В Брюки» відсвяткують свій 11-й День народження великим концертом за участі чарівної гості MARIA MARVEL. Гурт зіграє найулюбленіші пісні з 6 альбомів та нові композиції.

    Колектив «Руки’В Брюки» був створений у 2007 році вокалістом, сонграйтером та гітаристом Олександром Ремезом. Фішка гурту - авторський рок-н-рол українською. Автентичне звучання та мелодійність української мови - чарівна комбінація, яка сподобається меломанам та прихильникам рок-н-ролу.

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    У 2018 році «Руки’В Брюки» запалили шоу «Х-фактор 9», після їхньої музики Настя Каменських виконала хіт Елвіса Преслі, а Дмитро Шуров (Pianoбой) заграв на контрабасі. 

    Концерти «Руки’В Брюки» – це завжди весело та дуже танцювально. 14 квітня  приготуйтесь почути запальний мікс музики 1950-х: автентичний рокабілі, ритм-енд-блюз, свінг та кантрі. 

    Caribbean Club Concert Hall буде тремтіти від музичного шаленства та драйву!

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