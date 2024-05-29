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Удари зброєю США по території РФ: Байден переглядає «червоні лінії»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удари зброєю США по території РФ: Байден переглядає «червоні лінії»
Байден розглядає можливість дати Україні дозвіл бити американською зброєю малої дальності по російській території
фото з відкритих джерел

Україна, ймовірно, наближається до ще однієї точки перелому у війні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розглядає можливість дати Україні дозвіл бити американською зброєю малої дальності по російській території. Про це пише видання The Washington Post.

Видання зазначає, що це потрібно і для того, щоб покарати Китай за постачання РФ ключових технологій.

Як пише видання, щоб протистояти просуванню Росії в Україні, президент США Джо Байден розглядає два нові жорсткі контрзаходи. Один з них може призвести до «ще однієї точки перелому в Україні». «Ці кроки означатимуть значну ескалацію ретельно вивіреної політики Байдена щодо підтримки України.... Той факт, що такі кроки зараз розглядаються, свідчить про зростаючу стурбованість адміністрації щодо вразливості України на полі бою», – йдеться у статті.

Загроза нових санкцій проти Китаю, як зазначається, є особливо делікатною, оскільки вона виникає в той час, коли обидві країни намагаються стабілізувати свої відносини. «Але офіційні особи США стурбовані тим, що Пекін, технічно дотримуючись своєї обіцянки не постачати зброю Москві, став найбільшим фактором розвитку оборонного сектору Росії та її повномасштабного вторгнення в Україну», – пише видання.

Питання ударів зброєю США по території РФ

Як пише видання, офіційні особи США стурбовані тим, що Росія скупчує війська та техніку для нападу на Харків та інші міста на сході України.

«Американська артилерія та ракети малої дальності можуть вразити ці цілі, не загрожуючи глибокими ударами по Росії. Але наразі Сполучені Штати обмежують їх використання всередині України, тому вони не можуть завдати удару по великих російських центрах матеріально-технічного забезпечення та збору військ, розташованих за кордоном. Але це може змінитися, оскільки інші країни НАТО тиснуть на Байдена, щоб він послабив контроль», – зазначає WP.

Журналісти наголошують, що, «можливо, ми наближаємося до ще однієї точки перелому в Україні».

Допомога Росії з боку Китаю

Про зростання допомоги Китаю, як пишуть журналісти, чітко свідчить звіт Натаніеля Шера для Фонду Карнегі. Проаналізувавши дані міжнародної митниці, Шер виявив, що Китай є найбільшим постачальником Росії 50 «високопріоритетних» товарів подвійного призначення. Митні дані також показали, що частка Китаю в російському імпорті цих товарів зросла з 32% у 2021 році до 89% минулого року.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав ВВС, що ці предмети подвійного призначення «використовуються, щоб допомогти Росії в надзвичайно швидкому курсі виробництва боєприпасів, танків, бронетехніки, ракет» – хоча Китай продовжує утримуватися від «надання фактичної зброї». Зокрема, Китай постачає близько 70% російського імпорту верстатів і 90% імпортованої мікроелектроніки.

Китай також надає Росії супутникову технологію, яка може мати вирішальне значення для зв’язку та цілевказівки в бойовому просторі України.

«У той час як Китай все сильніше схиляється до свого партнерства з новою домінуючою Росією, Байден зважує, чи варто поглиблювати свій альянс з Києвом. Це призвело б до нових ризиків, але мало б сенс, якби це могло зміцнити Україну», – пише видання.

Нагадаємо, Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії. Захід повинен припинити обмежувати себе у наданні допомоги Києву. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Читайте також: Удари України західною зброєю по території РФ: президент Латвії зробив заяву 
Теги: США Джозеф Байден

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