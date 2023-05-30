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МВФ виділяє другий транш: скільки коштів отримає Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МВФ виділяє другий транш: скільки коштів отримає Україна
МВФ у березні затвердив чотирирічну програму фінансування України
фото ілюстративне

Найближчим часом відкривається шлях до отримання Україною траншу обсягом близько $900 млн

Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу перший перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення другого кредитного траншу в розмірі $900 млн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Після затвердження угоди Радою виконавчих директорів МВФ, що очікується найближчим часом, відкривається шлях до отримання Україною наступного траншу обсягом близько $900 млн», – йдеться в заяві.

Зазначається, що засідання Ради директорів з затвердження перегляду планується в наступні місяць-півтора. Місія МВФ працювала над переглядом з початку минулого тижня у Відні.

«Представники Фонду високо оцінили результати роботи України щодо виконання низки заходів та дотримання показників ефективності, а також відзначили стійкість української економіки й перспективи відновлення у 2023 році», – додав прем’єр.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду у п’ятницю, 31 березня, затвердила чотирирічну програму фінансування України на 15,6 млрд дол.

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Теги: МВФ Україна

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