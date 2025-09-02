Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді: деталі
Михайло-Віктор Сцельніков з позивним Лемберг воював у розвідці третього мехбату 93-ї бригади
фото з відкритих джерел

За словами Олени Черніньки, син якої зник безвісти на Донбасі, вони не підтримували зв'язки з Михайлом Сцельниковим

Син підозрюваного у вбивстві ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія Михайло-Віктор Сцельніков з позивним Лемберг захищав Україну від російських загарбників у розвідці третього мехбату 93-ї бригади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матір воїна Олену Черніньку, яку цитує «Еспресо».

Чоловік пішов добровольцем на фронт після повномасштабного вторгнення Росії. З 20 травня 2023 року воїн вважається зниклим безвісти у Бахмуті. За словами Олени Черніньки, вони з сином не підтримували зв'язки з Михайлом Сцельниковим.

«Із підсудним ми не підтримували зв'язку вже 27 років. Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували нашу родину. Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена», – повідомила жінка.

Як відомо, Олена Чернінька написала книгу «Лемберґ: мамцю, ну не плач». Вона про горе, що випало на долю самої авторки, письменниці, син якої не повернувся з Бахмута.

Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді: деталі фото 1

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія – Михайло Сцельников зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. «Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

До слова, у кримінальному провадженні за фактом убивства народного депутата України Андрія Парубія змінено раніше повідомлену підозру. Попередню кваліфікацію – умисне вбивство, змінили на посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Читайте також:

Теги: вбивство Андрій Парубій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Досудове розслідування триває
На Львівщині затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонерки
10 серпня, 08:59
Адвокат заявив, що Зінченка мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом
Справа Фаріон: прокурор зачитав записи розмов Зінченка в камері (відео)
22 серпня, 12:29
Правоохоронці не виключають політичних мотивів убивства
Вбивство Андрія Парубія: що відомо станом на ранок 1 вересня
Вчора, 09:13
Тривають необхідні слідчі дії у справі про вбивство Андрія Парубія
Затримання підозрюваного у вбивстві Парубія, вибухи у Росії: головне за ніч
Вчора, 05:44
Зеленський зазначив, що тривають необхідні слідчі дії
Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримано, він дав перші показання – Зеленський (оновлено)
Вчора, 01:20
Андрія Парубія поховають на Личаківському кладовищі
Стало відомо, коли й де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм
31 серпня, 14:35
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
Вчора, 18:36
Зеленський вислухав доповіді правоохоронців про пошуки вбивці Парубія
Зеленський повідомив, як просувається розслідування убивства Парубія
31 серпня, 20:58
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
Вчора, 09:47

Кримінал

Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді: деталі
Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді: деталі
«Помста з боку НАБУ та САП». Служба безпеки прокоментувала підозру Вітюку
«Помста з боку НАБУ та САП». Служба безпеки прокоментувала підозру Вітюку
НАБУ і САП викрили високопосадовця Служби безпеки на незаконному збагаченні
НАБУ і САП викрили високопосадовця Служби безпеки на незаконному збагаченні
Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфіковано
Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфіковано
Підозрюваний у вбивстві Парубія попросився на обмін до Росії
Підозрюваний у вбивстві Парубія попросився на обмін до Росії
Корупція на закупівлі дронів і РЕБ. Нардеп Кузнєцов вийшов під заставу
Корупція на закупівлі дронів і РЕБ. Нардеп Кузнєцов вийшов під заставу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
6170
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
4685
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
3842
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
3241
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Сьогодні, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua