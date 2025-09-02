Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді: деталі

За словами Олени Черніньки, син якої зник безвісти на Донбасі, вони не підтримували зв'язки з Михайлом Сцельниковим

Син підозрюваного у вбивстві ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія Михайло-Віктор Сцельніков з позивним Лемберг захищав Україну від російських загарбників у розвідці третього мехбату 93-ї бригади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матір воїна Олену Черніньку, яку цитує «Еспресо».

Чоловік пішов добровольцем на фронт після повномасштабного вторгнення Росії. З 20 травня 2023 року воїн вважається зниклим безвісти у Бахмуті. За словами Олени Черніньки, вони з сином не підтримували зв'язки з Михайлом Сцельниковим.

«Із підсудним ми не підтримували зв'язку вже 27 років. Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували нашу родину. Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена», – повідомила жінка.

Як відомо, Олена Чернінька написала книгу «Лемберґ: мамцю, ну не плач». Вона про горе, що випало на долю самої авторки, письменниці, син якої не повернувся з Бахмута.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія – Михайло Сцельников зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. «Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

До слова, у кримінальному провадженні за фактом убивства народного депутата України Андрія Парубія змінено раніше повідомлену підозру. Попередню кваліфікацію – умисне вбивство, змінили на посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.