Йосип Пригожин розповів, що сталося із його зятем, який зник на війні в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Йосип Пригожин розповів, що сталося із його зятем, який зник на війні в Україні
Суд визнав зятя Пригожина, який зник на фронті, загиблим
фото: danaya_prigozhina/Instagram

Пригожин пояснив, що суд тільки зараз ухвалив рішення про загибель його зятя, бо спочатку мали бути виконані певні процедури

Російський продюсер Йосип Пригожин розповів, що суд визнав загиблим його зятя Євгена Ткаченка. У лютому дочка Пригожина Даная розповіла, що її чоловік зник на війні в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандиські видання.

«Загинув він, як усі молоді хлопці гинуть, на жаль, у бійці, розумієте? Те, що відбувається сьогодні, ви ж знаєте, у зоні «СВО», тож гинуть хлопці – як з одного боку, так і з іншого», – зазначив продюсер.

Пригожин пояснив, що суд тільки зараз ухвалив рішення про загибель його зятя, бо спочатку мали бути виконані певні процедури.

«Коли людина зникла безвісти – лише через розслідування, лише через докази суд визначає людину загиблою чи що вона десь у заручниках чи ще десь. Тільки після певних дій суд приймає фінальне рішення, що загинула людина чи зникла, тобто має пройти якась кількість часу», – додав продюсер.

Раніше російський продюсер та чоловік співачки-путіністки Валерії Йосип Пригожин побідкався в ефірі однієї з російських телепрограм, що його зятю Євгену Ткаченку прийшла повістка з воєнкомату.

До слова, у мережу потрапив запис телефонної розмови російського мільярдера Фархада Ахмедова та музичного продюсера Йосипа Пригожина. Співрозмовники не соромлячись розповіли все, що думають, про Володимира Путіна, розпочату ним війну проти України та похмуре майбутнє країни-агресорки.

Теги: війна росіяни

