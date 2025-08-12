Головна Країна Політика
Голова ТСК з розслідування корупції в правоохоронних органах порівняв НАБУ, САП та ВАКС зі «сталінською трійкою»

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Коли нам говорять про незалежність НАБУ і САП, то підміняють поняття, бо йдеться не про незалежність, а про безконтрольність, вважає Сергій Власенко
«95% вироків Антикорупційного суду є обвинувальними»

Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, а також Вищий антикорупційний суд наразі можна розглядати як одне ціле, хоча вони виконують різні функції. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів народний депутат від «Батьківщини», голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко.

Прокурори САП, зауважив нардеп, повинні контролювати роботу детективів НАБУ. Натомість керівники цих органів протягом останнього часу спільно з’являються на ефірах та зустрічах зі ЗМІ, таким чином демонструючи, що вони – одне ціле. «А як ти будеш контролювати сам себе? Ба більше, мені відомі випадки, коли на міжнародних конференціях за одним столом сиділи детектив НАБУ, який вів справу, прокурор, який представляє цю справу в суді, і суддя ВАКСу, який в цей момент у суді її розглядає», – розповів Сергій Власенко.

Як наслідок, зауважив він, понад 95% вироків Вищого антикорупційного суду є обвинувальними. ВАКС називає інші цифри, але глава ТСК наголошує, що суд маніпулює, бо до переліку виправдувальних вироків включає справи, у яких просто закінчується строк притягнення до відповідальності.

Власенко впевнений, що сьогодні в країні побудована система, коли замість сталінської «трійки» діє «трійка» у вигляді НАБУ-САП-ВАКС, які у великій кількості справ поводять себе як одне ціле.

«Вони ж навіть самі кажуть, що є однією специфічною системою. Спочатку НАБУ казало, що їм треба спецпрокуратуру, потім – що окремий суд. Зараз, коли корупція не зменшується, а лише збільшується, може, вимагатимуть спеціальний Кримінальний кодекс», – не виключає нардеп.

Нардеп вважає, що чинна система добору до антикорупційних органів повністю себе скомпрометувала, а систем контролю за ними просто не існує. «Коли нам говорять про незалежність НАБУ і САП, то підміняють поняття, бо йдеться не про незалежність, а про безконтрольність. Нема системи стримувань і противаг», – впевнений Сергій Власенко.

Оцінюючи роботу антикорупційних органів, глава ТСК поставив НАБУ трійку, САП – трійку з мінусом, а ВАКС – двійку.

«НАБУ – це, так би мовити, нижня ланка. А основна функція САП – це якраз контролювати та забезпечувати законність дій детективів НАБУ. І якщо детективи НАБУ діють на трійку, це означає, що їхні контролери не справляються зі своєю роботою. А ВАКС – це орган, який повинен контролювати і САП, і НАБУ. І якщо ні НАБУ, ні САП не справляються, то це означає, що ВАКС теж не виконує свої функції», – пояснив своє рішення Сергій Власенко.

Нагадаємо, народних депутатів особливо непокоїть розслідування злочинів про незаконне збагачення і недекларування майна. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос, розповідаючи разом із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком про результати роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2025 року.

«Главком» також писав, що НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ та САП. За даними антикорупційного бюро, близько 40 народних депутатів, яким повідомлено про підозру, натиснули кнопки «за законопроєкт» №12414.

