Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфіковано

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфіковано
Михайло Сцельников є підозрюваним у вбивстві народного депутата Андрія Парубія
фото з відкритих джерел

Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення

У кримінальному провадженні за фактом убивства народного депутата України Андрія Парубія змінено раніше повідомлену підозру. Попередню кваліфікацію – умисне вбивство, змінили на посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

«З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України», – йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія – Михайло Сцельников зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. «Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. Також з'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, про затримання якого стало відомо цієї ночі.

Теги: Андрій Парубій Офіс Генерального прокурора вбивство

