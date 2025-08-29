Естонія розглядає можливість відновлення боліт для захисту від російських танків

Вчені переконані, що вологий рельєф торфовищ – значна перешкода для будь-якої важкої техніки

Естонія вивчає, чи може відродження виснажених торфовищ допомогти захистити країну від нападу Росії. Про це повідомляє Politico з посиланням на міністерство клімату країни, передає «Главком».

Естонія – вже третя країна ЄС після Фінляндії та Польщі, що ведуть переговори на рівні міністрів щодо ідеї відновлення боліт вздовж східного флангу НАТО. Вчені зазначають, що торфовища можуть слугувати дуже ефективними пастками для ворожих танків.

На початку серпня міністерства оборони і навколишнього середовища Польщі та Фінляндії також заявили, що вони розглядають можливість відновлення торфовищ задля безпеки.

Вчені переконані, що вологий рельєф боліт – значна перешкода для будь-якої важкої техніки, включаючи танки ймовірних нападників. Проте половина торфовищ ЄС зараз висушуються та перетворюються на сільськогосподарські угіддя.

В Естонії кампанія з відновлення висушених боліт подекуди стикається зі спротивом місцевих жителів. Це вже змусило уряд призупинити кілька проєктів.

Загалом відомо, що Естонія, Латвія та Литва мають намір інтегрувати існуючі торфовища в новий проєкт Балтійської оборонної лінії для зміцнення своїх кордонів.

Нещодавно Литва провела військові навчання поблизу Білорусі. Навчання «Лютий вовк 2025» відбулися з 11 по 22 серпня у Варенському районі, що межує з Білоруссю, та на полігоні Гайжюнай.

Як зазначили у Збройних силах Литви, організатором навчань є піхотний батальйон Великого князя Литовського Альгірдаса піхотної бригади «Залізний вовк». У них взяли участь близько 350 солдатів та 50 одиниць техніки.