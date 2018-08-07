Олександр Костенко - герой чи терорист? Досьє

У понеділок 6 серпня Костенка зустріла особисто Уповноважена Верховної Ради України Людмила Денисова

«Ті люди, які звинувачували Сашка тоді, сьогодні наввипередки поспішають розказати, який він герой»

3 серпня заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомила гарну новину. Політв'язня Олександра Костенка звільнено з російської колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк. Чоловік відсидів 3,5 роки у російській в’язниці за те, що кинув камінь у співробітника підрозділу «Беркут» під час подій Революції гідності у Києві.

Співачка Руслана Лижичко за кілька днів до звільнення Олександра із в’язниці, написала йому листа. «Привіт, брат. Пишу тобі, бо знаю, що ти будеш радий. Будеш здивований і будеш зігрітий моїми словами. Ти повинен знати, що тобі пише дівчина, яка повністю поділяє твою позицію, твої принципи…», - запевнила артистка.

Пізніше звільнення українця прокоментував у соцмережах і президент Петро Порошенко. «Тепло поспілкувався по телефону з Олександром Костенком. Він великий молодець! Незаконне ув'язнення і роки важких випробувань не похитнули його твердої проукраїнської позиції…», - написав глава держави.

У понеділок 6 серпня Костенка, який приїхав із Росії до Києва у супроводі українського консула Геннадія Брескаленка, зустріла особисто Уповноважена Верховної Ради України Людмила Денисова.

Ще напередодні приїзду Олександра до столиці український омбудсмен повідомила, що колишньому в’язню нададуть у користування двокімнатну квартиру у Києві на рік, а також дадуть грошову допомогу у розмірі 100 тис. грн. «Оплачувати проживання у квартирі буде громадська організація «Незалежна професійна група», - зазначила Денисова на брифінгу.

Така велика увага з боку вищого керівництва держави до одного із українських в’язнів, які незаконно утримуються в Росії, підігріла увагу до персони Костенка, про якого було мало чутно останні роки. Зокрема за справу взявся скандально відомий блогер Анатолій Шарій, який втік з України кілька років тому та отримав політичний притулок у Литві. Шарій приховує місце проживання і час від часу вкидає у ЗМІ інформацію з критикою української влади. Цього разу він розкритикував Банкову за безпідставну героїзацію Костенка, згадавши, що кілька років тому цього ж чоловіка у Києві затримувала СБУ, була відкрита кримінальна справа, про перебіг якої зараз невідомо.

То ким же є насправді кримський майданівець Костенко і чи може знову опинитись за ґратами, але вже в Україні?

Бранець Кремля та жертва СБУ

Олександр Костенко народився у Кривому Розі, проживав у Криму, старший лейтенант МВС, активний учасник Революції гідності. Разом з товаришем із Криму, екс-оперуповноваженим Станіславом Красновим були заступниками «коменданта» столичної мерії після її захоплення протестувальниками під час Революції гідності. За якийсь час «комендантом» став Краснов, а Костенко залишився його заступником. Після початку збройного конфлікту з Росією Олександр Костенко зайнявся тиловим забезпеченням фронту, організував фонд, який зібрав 1,2 млн грн на допомогу постраждалим майданівцям. Також він начебто встиг долучитися до організації на базі Збройних Сил України 44-й батальйону морської піхоти «Крим» і виконував обов’язки комбата.

Один із соратників Олександра Костенка і Станіслава Краснова по кримському громадському руху на правах анонімності розповів «Главкому», що Олександр близько 10 років тому входив до проросійської організації «Крымский казачий союз». Та з часом у активіста змінювався світогляд. «Згодом від організації відколовся Свято-Андріївський курінь, який був проукраїнським, і Костенко був одним із його старшин. Це була патріотична організація, помірно радикальна», - розповідає співрозмовник.

За різними даними, Костенко зник з Києва чи то на початку 2015 року, чи то ще у грудні 2014-го. І вже 8-го лютого 2015-го року окупаційна влада затримала Олександра у Сімферополі, а у травні кримський «суд» засудив його до чотирьох років і двох місяців ув'язнення. Після оскарження вироку термін ув’язнення зменшили до трьох років і шести місяців. За версією російського слідства, у лютому 2014-го року під час протестів у Києві Костенко кинув камінь у співробітників «Беркута». На той момент це була перша справа, за якою Росія засудила українця за дії, вчинені на території України. Ту справу навіть брала під особистий контроль так званий прокурор Криму Наталія Поклонська.

Блогер Шарій припускає, що Олександр Костенко свідомо виїхав до Росії, аби отримати російський паспорт. У спеціальному відеоролику він продемонстрував паспорт громадянина РФ, виданий 28 січня 2015-го року, який нібито належить Олександрові Костенку. Причиною втечі українця до Росії, за версією Шарія, могла бути порушена проти нього ще у 2014-му році кримінальна справа. Олександр нібито за допомогою російського громадянства хотів врятуватися від української тюрми. Між тим адвокат Дмитро Сотников, який захищав активіста під час судилища у Росії, розповів іншу версію. Мовляв, невідомі викрали Костенка у Києві і вивезли на територію РФ, звідки йому якимось чином вдалося втекти до Криму.

Шарій згадав кримінальну справу, порушену проти Олександра Костенка і Станіслава Краснова. У травні 2014-го року випуски телевізійних новин облетіло повідомлення про те, що СБУ накрило «лігво терористів», яке було розташоване у житловому будинку. Тоді нинішній народний депутат з БПП Володимир Ар’єв у Facebook навіть уточнив, що «лігво» розташовувалося в тому ж будинку, що і його приймальня.

«Накрили базу колорадів. Угніздилися прямо над моєю приймальнею на Краснова, 8. Думали замаскуватися. Коли приїхали працівники СБУ, відкривали вогонь. Але всі терористи запаковані як слід», - запевняв тоді Ар’єв.

Серед затриманих із десятками автоматів і вибухівкою виявилися старший лейтенант, голова кримського осередку «Азову» Станіслав Краснов і сімферопольський активіст, також працівник МВС, оперуповноважений Олександр Костенко.

За версією слідства, затримані готували теракти в центрі Києва. Збиралися нібито навіть підірвати Верховну Раду. Тоді за хлопців заступився депутат-свободівець з Верховної Ради VII скликання Едуард Леонов. І Костенко, і Краснов були його помічниками. Вони після затримання стверджували, що абсолютно випадково опинилися «в гостях» у квартирі, яка за версією силовиків, була нашпигована зброєю. В результаті обом вдалося вийти на волю після внесення грошової застави.

Володимир Ар’єв розповів, що до нього після того, що трапилося зателефонував Едуард Леонов і переконував, що затримані не працювали на Росію. «…Я не буду стверджувати, чи є вони проросійськими, чи ні, але тримати легковибухові речовини в житловому багатоквартирному будинку може людина з не дуже високими розумовими здібностями. Я не знаю, хто і для чого це все організовував, але я пам’ятаю, як усі знайдені речовини знешкоджували прямо у дворі будинку у виритій ямі», - розповів «Главкому» Ар’єв.

Оскільки кримінальна справа була порушена, і Краснов, і Костенко були зобов’язані відвідувати судові засідання. Тим більше, як каже адвокат Дмитро Сотников, Костенко був «на підписці». 11 грудня 2014-го року Святошинський райсуд Києва дозволив затримати Олександра Костенка. «Здійснення приводу обвинуваченого доручити Головному слідчому управлінню СБУ. Контроль за виконанням ухвали покласти на ГПУ…», ішлося в ухвалі суду. Суд був незадоволений тим, що обвинувачений «систематично не з’являється до суду, про причини неявки до суду не повідомляє». А вже за кілька тижнів на черговому засіданні з’ясувалося, що місцеперебування Костенка невідоме.

Чи загрожує Костенкові тюрма?

Станіслава Краснова і Олександра Костенка українські слідчі обвинувачували у порушенні ч. 2 ст. 28 («Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (два або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення») і ч.2 ст. 263 («Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу») Кримінального кодексу України. Але зараз цю справу усі ніби забули. За словами державного секретаря МЗС Андрій Зайця, Костенко не перебуває в розшуку в Україні чи за кордоном. Лариса Сарган, прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка в коментарі «Главкому» заявила, що у Генпрокуратурі про цю справу взагалі не чули. «Нам про цю справу нічого невідомо - це було до нас. Ми відправили запит до СБУ і чекаємо на відповідь. Нам цю інформацію шукають», - сказала вона.

Уповноважена з прав людини Людмила Денисова також заявила, що немає відомостей про те, що Олександр був фігурантом кримінальної справи, порушеної ще у 2014-му році. «Якщо у правоохоронних органів є якісь претензії до Олександра Костенка, то вони поставлять ці питання, і думаю, отримають всі необхідні відповіді», - відповіла омбудсмен.

Сам Олександр відмовився коментувати питання про наявність у нього російського паспорта і порушену СБУ кримінальну справу. «Я зараз не буду нічого коментувати. Поспілкуюсь зі спецслужбами, і вже тоді», - відказав Костенко.

«Свободівець» Едуард Леонов у коментарі «Главкому» заявив, що кримінальна справа, про яку ідеться вище, «ніякого юридичного ходу не отримала, не мала правових наслідків. А тепер ті люди, які звинувачували тоді Сашка, дружно поспішають один перед одним наввипередки розказати, який він герой. А насправді хлопець просто став заручником російського режиму російської окупаційної влади», - переконує Леонов.

«Коли проти Костенка і Краснова було відкрито кримінальну справу, я ще тоді говорив, що це безглузда політична справа, яка не може мати юридичного завершення, через те що обвинувачення були абсолютно абсурдними», - вважає депутат.

Михайло Глуховський, Яка Степанковська, «Главком»