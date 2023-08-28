Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві пройшло прощання із депутатом Київради Сергієм Ільницьким (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Києві пройшло прощання із депутатом Київради Сергієм Ільницьким (фото)
На війні загинув депутат Київради, побратим Яроша і соратник Порошенка Сергій Ільницький
фото: Телеграф

Сергій Ільницький разом зі своїм сином добровільно пішов на фронт у 2014 році

У столичному Михайлівському Золотоверхому монастирі завершилося прощання із депутатом Київської міської ради та полковником ЗСУ Сергієм Ільницьким (позивний Сокіл). Він загинув під час бойових дій біля селища Курдюмівка Бахмутського району на Донеччині.

Провести захисника України в останню путь у Михайлівський собор прийшли рідні, друзі та побратими.

14 фото
На весь екран
Церемонія прощання із Сергієм Ільницьким
фото: Телеграф

Крім того, віддати останню шану прийшли також п’ятий президент Петро Порошенко, мер міста Дніпра Борис Філатов та лідер УДА Дмитро Ярош.

Експрезидент Петро Порошенко та його дружина Марина Порошенко прийшли провести бійця в останню путь
Експрезидент Петро Порошенко та його дружина Марина Порошенко прийшли провести бійця в останню путь
фото: Обозреватель

Після панахиди траурна колона супроводила труну з тілом загиблого захисника України на Майдан Незалежності.

У Києві пройшло прощання із депутатом Київради Сергієм Ільницьким (фото) фото 1
У Києві пройшло прощання із депутатом Київради Сергієм Ільницьким (фото) фото 2
Траурна колона в столиці
Траурна колона в столиці
фото: Обозреватель

Сергій «Сокіл» Ільницький від самого початку бойових дій перебував на фронті. Ветеран Збройних сил України, учасник АТО, полковник у відставці, який пішов служити на фронт добровольцем. Герой захищав нашу свободу та незалежність від ворогів. У нього залишилась дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, що в бою на Донбас 22 серпня загинув перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону «Південь», депутат Київської міської ради та полковник Сергій Ільницький (позивний Сокіл). Полковник ЗСУ Сергій Ільницький у 2013 році звільнився зі служби в запас за станом здоров’я. У 2014-му добровільно повернувся у стрій разом зі своїм сином.

Сергій був першим заступником командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командиром загону «Південь» у складі 28 ОМБр, яка воює на Бахмутському напрямку. Ільницький увійшов до фракції «Європейська солідарність» у Київраді.

Теги: смерть похорон Київ військові депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найчастіше перекладачі недостатньо кваліфіковані – як від української сторони, так і від західних країн, що викликає багато складнощів
Європейські військові зіткнулися із проблемою під час навчання українських бійців
Сьогодні, 13:01
ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та ведуть наступ на одному з напрямків – ISW
ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та ведуть наступ на одному з напрямків – ISW
18 серпня, 06:00
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)
15 серпня, 21:53
Земля під будинком – у комунальній власності, тому робити тут щось без дозволу Київської міської ради неможливо
Скандал у Києві. Забудовник зніс 200-річний будинок на Подолі (фото)
10 серпня, 11:47
Перший етап випробувань військовослужбовцями на зручність та комфорт взуття вже завершився
Міноборони тестує «тактичні кросівки» для ЗСУ: у чому їхня перевага
30 липня, 13:52
Роман загинув у 47 років
Хвилина мовчання: згадаймо сина дисидента та фотографа Романа Чорномаза
30 липня, 09:00
Монумент «Батьківщина-мати»
Монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву
29 липня, 22:22
Наші оборонці відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал біля Мар'їнки
На Бахмутський напрямок РФ стягує додаткові сили і засоби – Міноборони
29 липня, 21:57
Іван добровільно пішов на фронт
Хвилина мовчання: згадаймо звукорежисера Івана Шульгу
29 липня, 09:00

Новини

У Києві пройшло прощання із депутатом Київради Сергієм Ільницьким (фото)
У Києві пройшло прощання із депутатом Київради Сергієм Ільницьким (фото)
Розкрадання 12,6 млн грн на каретах «швидких». Директор «Київмедспецтрансу» опинився під вартою
Розкрадання 12,6 млн грн на каретах «швидких». Директор «Київмедспецтрансу» опинився під вартою
Київ вчора побив три температурні рекорди
Київ вчора побив три температурні рекорди
У Києві легковик протаранив стіну багатоповерхівки (фото)
У Києві легковик протаранив стіну багатоповерхівки (фото)
500 днів полону. Рідні полонених прикордонників із Маріуполя вийшли на мітинг у Києві
500 днів полону. Рідні полонених прикордонників із Маріуполя вийшли на мітинг у Києві
Поліція показали наслідки ракетної атаки на Київщині: є постраждалі (фото)
Поліція показали наслідки ракетної атаки на Київщині: є постраждалі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
«Літак розсиплеться в повітрі»: Пригожин напередодні загибелі точно описав свою смерть
9610
У одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію
9512
У Кривому Розі прогриміли вибухи
8187
Найбільші світові постачальники озброєння почали переносити бізнес до однієї країни
7124
Перемога України. Якою вона має бути?

Новини

Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту