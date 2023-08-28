У Києві пройшло прощання із депутатом Київради Сергієм Ільницьким (фото)

На війні загинув депутат Київради, побратим Яроша і соратник Порошенка Сергій Ільницький

Сергій Ільницький разом зі своїм сином добровільно пішов на фронт у 2014 році

У столичному Михайлівському Золотоверхому монастирі завершилося прощання із депутатом Київської міської ради та полковником ЗСУ Сергієм Ільницьким (позивний Сокіл). Він загинув під час бойових дій біля селища Курдюмівка Бахмутського району на Донеччині.

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Провести захисника України в останню путь у Михайлівський собор прийшли рідні, друзі та побратими.

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Церемонія прощання із Сергієм Ільницьким фото: Телеграф

Крім того, віддати останню шану прийшли також п’ятий президент Петро Порошенко, мер міста Дніпра Борис Філатов та лідер УДА Дмитро Ярош.

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Експрезидент Петро Порошенко та його дружина Марина Порошенко прийшли провести бійця в останню путь фото: Обозреватель

Після панахиди траурна колона супроводила труну з тілом загиблого захисника України на Майдан Незалежності.

Траурна колона в столиці фото: Обозреватель

Сергій «Сокіл» Ільницький від самого початку бойових дій перебував на фронті. Ветеран Збройних сил України, учасник АТО, полковник у відставці, який пішов служити на фронт добровольцем. Герой захищав нашу свободу та незалежність від ворогів. У нього залишилась дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, що в бою на Донбас 22 серпня загинув перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону «Південь», депутат Київської міської ради та полковник Сергій Ільницький (позивний Сокіл). Полковник ЗСУ Сергій Ільницький у 2013 році звільнився зі служби в запас за станом здоров’я. У 2014-му добровільно повернувся у стрій разом зі своїм сином.

Сергій був першим заступником командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командиром загону «Південь» у складі 28 ОМБр, яка воює на Бахмутському напрямку. Ільницький увійшов до фракції «Європейська солідарність» у Київраді.