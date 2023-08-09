Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо відновлення звітування партій

Ініціативу відновлення партійного звітування розглянуть за пришвидшеною процедурою

9 серпня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, що передбачає відновлення партійного звітування (№ 9419-1). Про це Рух «Чесно» повідомив віцеспікер і один зі співавторів законодавчої ініціативи Олександр Корнієнко.

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Всього підтримали це рішення 291 депутат. Найбільший відсоток підтримки у фракції «Слуга народу» – 85%. «Довіра» та ПЗЖМ дали майже однаковий відсоток голосів, відповідно 78% і 77%. «Голос» – 50%, ЄС – 48%, Відновлення України – 47%, «За майбутнє» – 47%. Найменший відсоток голосів дала «Батьківщина» (42%).

291 депутат підтримав рішення відновити партійне звітування фото: Рух «Чесно»

Ініціативу розглянуть за пришвидшеною процедурою. Правки до законопроєкту, прийняття якого є однією з вимог міжнародних партнерів, можна буде подати протягом одного тижня.

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«Парламент зробив важливий крок до відновлення звітування партій. Прозорі фінанси партій – це не лише вимоги міжнародних партнерів, але й запит громадян. Ми очікуємо, що звіти будуть подані уже до нового року», – коментує Корнієнко.

Рух «Чесно» вважає голосування за законопроєкт маркерним. Як зазначили в організації, аналітики детально вивчать дані про поіменне голосування на сайті Верховної Ради і проінформують громадськість, хто не підтримав рішення відновлення партійного звітування.

«Парламентські партії отримують кошти з бюджету, тобто по суті від громадян України і не звітують за те, куди витрачають вже упродовж чотирьох років. Загалом ми не розуміємо, на що витратили понад 2 млрд грн. Ми очікуємо, що перші звіти можна буде проаналізувати вже наприкінці цього року. Для нас важливо, щоб до другого читання переглянули строк перевірки для звітів. З огляду на великий обсяг неподаних звітів – 60 днів для НАЗК недостатньо» – наголошує лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська.

Як зазначають в організації, з огляду на те, що суди заборонили майже 20 проросійських партій, про їхнє фінансування вже не вийде дізнатися.

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«Це найкраща ілюстрація, для чого у сфері партійного фінансування потрібний системний контроль. Це питання не лише антикорупційної чи деолігархічної боротьби, а й питання національної безпеки», – пояснює народний депутат Ярослав Юрчишин, фракція «Голос».

Нагадаємо, погоджувальна рада зняла з порядку денного законопроєкт №8225. Тому наразі цю ініціативу у сесійній залі розглядати не будуть.

Законопроєкт рекомендував підтримати Комітет з питань аграрної та земельної політики, який очолює Олександр Гайду («Слуга народу»), у той час, як Комітет з питань антикорупційної політики та ГНЕУ виявили у тексті проєкту корупційні ризики та невідповідність Конституції України, на чому також наголошував громадський сектор.

До слова, Наталія Лактіонова стала новою депутаткою від «Слуги народу», вона вже склала присягу. Нардепка зайняла місце екснардепа Юрія Арістова.