ЗСУ знищили російський винищувач Су-34

Українські військові збили ще один російський літак

Збройні сили України знищили ще один російський винищувач Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

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«Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики «Вечного полета, братья». Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався», – написав Олещук.

Нагадаємо, зранку, 19 лютого українські захисники збили два російські літаки –один винищувач-бомбардувальник Су-34 і один винищувач Су-35С.

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Як повідомлялося, уночі проти 21 лютого російські окупанти атакували Україну дронами та трьома видами ракет. У результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «Шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести неуражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.

Триває 728-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131.