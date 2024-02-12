Працюємо за «планом Б»: стало відомо, як Україна стягне репарації з Росії

Ключковський: «Росія не може вічно жити у вигнанні і за кілька років захоче знову торгувати зі світом»

Мета України – змусити Росію добровільно брати участь у виплаті репарацій

Всі чудово розуміють, що наразі Росія не дасть згоди на виплату будь-яких репарацій. Тож зараз потрібно знайти спосіб стягнення з Росії репарацій. Про це в інтерв'ю «Європейській правді» розповів виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський.

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«Ми далекі від ілюзій – тому від початку працюємо за «планом Б» – і дивимося на близько $300 млрд російських суверенних коштів, заморожених в різних країнах по всьому світу», – розповів Ключковський.

За його словами, «план Б» полягає в тому, щоб знайти правові та політичні підстави для використання цих коштів, і на це можуть піти роки.

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«Але врешті решт наша мета – змусити Росію добровільно брати участь в цьому процесі. Росія не може жити в ізоляції вічно. І у якийсь момент – через 2 роки, через 5, через 20 чи через 50 років – Росія захоче знову торгувати зі світом, інвестувати, робити запозичення на фінансових ринках.

Тому не виключено, що Росія зрозуміє, що в її інтересах завершити цей етап і домовитися з цивілізованим світом про прийнятний для всіх шлях того, як вона погашатиме цей борг в обмін на нормалізацію відносин і своє повернення до більш-менш цивілізованого життя», – висловив сподівання Ключковський.

Щодо використання коштів російських олігархів для виплати компенсацій, Ключковський зазначив, що це юридично набагато складніше.

«Тому, хоч ми це й не відкидаємо, але основні зусилля спрямовані на російські суверенні активи», – додав він.

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Нагадаємо, обсяг заблокованих російських активів майже дорівнює зовнішньому боргу РФ. Наразі таких активів близько $300 млрд в еквіваленті і більше $200 млрд сконцентровано у міжнародній депозитарній системі Euroclear, яка перебуває під юрисдикцією Бельгії. США контролюють невеликий обсяг російських активів, більша їх частина перебуває під контролем ЄС.

Механізмів їх прямого списання на користь України, наразі, немає.