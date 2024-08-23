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Путін наказав активно народжувати дітей: несподівана реакція росіян

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Путін наказав активно народжувати дітей: несподівана реакція росіян
Аптечні мережі РФ отримали 19,3 млрд руб. (870,2 млн грн) від продажу засобів контрацепції в першому півріччі 2024-го
фото з відкритих джерел

У Росії цього року жителі активно купують протизаплідні пігулки та презервативи

Росіяни купили рекордну кількість засобів контрацепції на тлі вимоги Путіна народжувати багато дітей. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на звіт аналітичної компанії DSM Group.

За цими даними, аптечні мережі РФ отримали 19,3 млрд руб. (870,2 млн грн) від продажу засобів контрацепції в першому півріччі 2024-го, і це найвищий показник за останні п'ять років. Наприклад, у мережі аптек «36,6» продаж презервативів і протизаплідних таблеток зріс на 8% і 10% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, а на маркетплейсі «Здравсіті» продаж протизаплідних збільшився на 22%.

ЗМІ цитують також директора з розвитку RNC Pharma Миколи Беспалова, який пов'язує збільшення продажів із поточною економічною ситуацією в країні, яка змушує росіян відкладати народження дітей.

Народжуваність у Росії, як і раніше, падає, незважаючи на вимоги Путіна мати по вісім дітей, зазначають ЗМІ. Число новонароджених продовжує знижуватися – цього року воно впало на 3% порівняно з минулим, у якому Росія показала найнижчу народжуваність із 1999-го.

Нагадаємо, за сто років сталого демографічного зростання Росія має довести чисельність населення до 600 млн осіб. Для реалізації такої мети потрібно заборонити аборти, вести пропаганду багатодітної родини та повернути «традиційні для російського народу цнотливість і чесноти». Такі засади закріпила Російська православна церква у новому Наказі XXV Всесвітнього російського народного собору «Сьогодення та майбутнє Російського світу».

Раніше Путін оголосив про запуск нового національного проєкту «Сім'я». На його думку, одна з найгостріших проблем РФ це саме бідність, зокрема бідність багатодітних сімей. За його словами, вона стосується понад 9% населення Росії.

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Теги: населення православна церква путін церква росія

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