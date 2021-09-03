Батько нападника на Порошенка не знає, куди зник його син

Пустовгар не виходить на зв’язок з батьками, які вважають, що його могли лише примусити до злочину

Батько Іллі Пустовгара, який 24 серпня під час Маршу Патріотів здійснив напад на п‘ятого президента Петра Порошенка, занепокоєний зникненням сина. Про це пишуть чернігівські ЗМІ.

Пустовгар-старший також повідомив, що до нього після цих подій приходили люди з СБУ.

«Де зараз мій син, я не знаю. Напередодні Ілля гостював у мене. Сказав, що поїде на парад. Але я не уточнював, з ким, вирішив, що з друзями. Про те, що відбулося, дізнався ввечері 24 серпня від поліції. Вони попередили, що до мене приїдуть співробітники СБУ. Я дав їм покази, і на цьому все. Наскільки я знаю, сину досі не вручили повідомлення про підозру», розповів чоловік.

Батько Іллі Пустовгара також підтвердив, що вночі після нападу на Порошенка у Києві син якимось чином опинився у реанімації в Козельці.

«Я не виключаю, що його напоїли. Після того, як сина виписали з лікарні, я з ним розмовляв. Оскільки тоді був за кермом, то уточнив тільки найважливіше. Ілля сказав, що все добре, і пообіцяв вийти на зв’язок пізніше. Але поки не передзвонив, а його старі номери не відповідають», – непокоїться батько. «Син завжди був аполітичною людиною. Швидше за все, його попросили це зробити або змусили. Можливо, він був у когось на гачку через борги. Або ж його підбурили за гроші», – говорить Пустовгар-старший.

Як повідомляло видання Lb.ua з постланням на джерела у правоохоронних органах, нападник на Порошенка ніби зізнався, що йому заплатили за провокацію $800.

Останні кадри, на яких видно Іллю Пустовгара – це відео після нападу, коли поліція відвела затриманого в бік вулиці Банкової і сховала за кордоном силовиків. За повідомленням генерала СБУ, депутата Київради Віктора Кононенка, який є свідком у цій справі, Іллю Пустовгара привезли у Печерський райвідділ поліції тільки через кілька годин після інциденту. Потім поліція його начебто відпустила. Вночі він якимось чином опинився у реанімації Козелецької лікарні на Чернігівщині у стані алкогольної інтоксикації. Це підтвердили лікарі приймального відділення. Але вже за кілька годин його виписали. Після того жодної інформації про його місцезнаходження немає.

За словами адвокатів Петра Порошенка, вже ідентифіковані інші учасники цього нападу. «Зелені тітушки» є учасниками кримінального угруповання, кули входив і Пустовгар. Адвокати звертають увагу на те, що силовики відмовляються кваліфікувати цю справу як напад на державного діяча і подають це як хуліганство. Адвокати Порошенка оскаржують в суді бездіяльність правоохоронних органів і наголошують, що цей саботаж доводить – замовником провокації проти лідера опозиційної партії є Офіс президента.

Із заявою, яка засуджує напад на Петра Порошенка, 25 серпня виступило посольство США.

Як відомо, напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де Порошенко брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. П’ятий президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу героїв Небесної сотні. Окрім Порошенка дісталося і кільком ветеранам-учасникам маршу.

Напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де Порошенко брав участь у багатотисячному Марші Патріотів

Після нападу на Петра Порошенка у п’ятого президента діагностовані опіки очей. Про це свідчить довідка фахівця з Олександрівської лікарні, який надавав Порошенку медичну допомогу.